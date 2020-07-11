柯文哲坦言「2024難贏」！陳佩琪臉書開嗆：XX黨千秋萬世、永續執政

▲柯文哲近日坦言，想要在2024勝選很難。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市長柯文哲9日說明，若他打算參選2024總統選舉，角逐大位，以現階段來看，贏的機率很低。對此，柯文哲的妻子陳佩琪就在臉書回應，曾有媒體人評論「XX黨可以在台灣執政20年」，她聽完立刻說「應該不是20年，而是千秋萬世、永續執政吧」，在台灣要選得上，要有網軍、東廠、媒體、名嘴等資源，但柯文哲都沒有，「是要跟人家選什麼？」

陳佩琪在臉書上分享，受到疫情影響，許多學會召開視訊課程，讓人在家上課，有幾次柯文哲回家，剛好看到她在上課，就開始喃喃自語地問「他的專科醫師證書到底還在不在」，也會上網查詢，近期是否有視訊課程可以參加，讓她忍不住感慨，「或許中年大叔也有失業的危機感吧！」

陳佩琪說明，柯文哲曾公開說明，等到市長任期結束，若沒發生意外，會參加2024的總統大選，但9日接受電視專訪時無奈表示「就算起先贏8％，最後藍綠各挖走4％，還是會輸」。

▲陳佩琪說，看見柯文哲不斷挨罵，她不曉得怎麼安慰，又感到不捨，只能在臉書寫文章。（圖／翻攝陳佩琪臉書）



陳佩琪指出，曾有媒體人評論，XX黨在台灣可以執政20年，她聽完後，就曾向柯文哲分享，「應該不是20年，而是千秋萬世、永續執政吧」，當時柯文哲聽完，也只是苦笑，什麼都沒說。

陳佩琪看見柯文哲不斷挨罵，不曉得怎麼安慰，又感到很不捨，只能在臉書寫一些話打氣，先前撰寫一則「在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅」的貼文，隔天立刻收穫柯文哲的稱讚，「我寫了六年臉書， 還是第一次聽到他讚美，不過我一點都高興不起來， 還真想對他翻白眼…。」

柯文哲曾向她說，某個政黨過去擁有龐大黨產，在選戰中時常勝出，現在已經快被抄完了，所以不曉得要怎麼選舉。她則好奇發問，「那XX黨選舉都很成功，也是用黨產？」柯文哲則回應，「他們選舉不用黨產，而是用『藏富於民』的方式在選舉，所以誰都選不贏他們啦。」

陳佩琪感性說明，在台灣要選得上，除了要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅以外，還有要「前瞻、風電、紓困、振興計畫才行」，柯文哲什麼都沒有，「是要跟人家選什麼」，「其實整段還要加上國營事業的預算和人事任命權才算完整啦！」

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▼陳佩琪說，柯文哲沒有網軍、東廠、媒體力挺，也沒有前瞻、紓困、振興等計畫，「是要跟人家選什麼」。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

