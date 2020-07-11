影／柯文哲唱《一剪梅》北「轟」蕭蕭…　網笑爆：比高嘉瑜好聽一點！

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲10日大唱近日紅到國外的歌手費玉清代表作《一剪梅》，提及這首歌是演繹人們歷經失業等連串打擊後，無能為力的消極情緒，但其實不用這麼悲觀，因為11日台北市有一場就業博覽會，要幫大家媒合工作，歡迎沒有工作經驗的社會新鮮人前來參加。

柯文哲10日晚間於臉書上PO出一支短片，只見影片開頭是他唱出《一剪梅》歌詞，「雪花飄飄，北風蕭蕭」，但卻將「風」唱成「轟」，逗得網友哈哈大笑。

柯文哲提到，最近小哥費玉清的《一剪梅》紅到國外去，疫情後產業蕭條，這首歌被演繹成人們在歷經封城、失業等連串打擊後，無能為力的消極情緒。「其實不用那麼悲觀，因為積雪總會融化，就算是一片蒼茫中，也有一剪寒梅傲立在雪中。」

柯文哲指出，很多挺過疫情的企業，最近也開始釋出新的工作機會，向新鮮人招手！台北市勞動局就在畢業季，特別舉辦了一場就業博覽會，幫大家媒合工作。「現場提供2754工作機會，而且有6成以上薪水達到35K薪水，『零』工作經驗新鮮人也很歡迎！」

針對柯文哲大唱《一剪梅》，網友們笑稱，「適合唱一剪梅喔」、「唱得太短了啦！根本聽不過癮！抗議！」、「阿北 你肯定沒聽過港湖女神的版本」、「雪唱得太快啦~沒有拉長音」、「北" 轟 "」、「可以要求阿北唱完一首嗎？」、「唱得比高嘉瑜好聽一點」。

【就業博覽會】

●時間：7月11日（週六）

●地點：台北花博（臺北市中山區玉門街1號）