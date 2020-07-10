民眾黨打游擊戰　大小選舉都湊咖當練兵部建組織

▲代表民眾黨角逐崁頂鄉長的廖國富。（圖／取自「廖國富 崁頂重開機 Reset KD」臉書）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2018完成連任後，政治生涯將邁入下個階段，任期結束後將不再享有行政資源優勢，2024若想更上層樓，勢必要培養出民間的基層組織，彌補過去側重空軍的策略問題。自2020結束後，陸續參與嘉義過溝里長補選、崁頂鄉長補選、台中市和平區長補選以及高雄市長補選等，儘管規模並非最大，但練兵意味濃厚。

民眾黨2020選後腳步不停歇，一路從台中、嘉義、高雄選到到屏東，且場場都是黨內精銳盡出，盼透過一次又一次的選舉，找出最適合民眾黨的選舉模式，同時也逐步把基層組織建構起來，改善以往柯文哲從市長到立委等不同層級選舉「頭重腳輕」的問題。

根據台灣民意基金會調查，民眾黨的政黨支持度10.7％，以些微差距領先10.6％的時代力量，暫居第三大黨。而民眾黨的當務之急，是要在柯粉的基礎上發掘出「民眾黨粉」，才有助於黨的長遠發展，而選舉正是吸引目光、宣揚理念最好的手段。

以這次崁頂鄉長補選為例，黨內人士指出，黨的地方組織雖尚未發展成熟，合作推派的候選人廖國富野離鄉已久，與對手相比有先天劣勢，但透過勤跑基層、走市場甚至追垃圾車等，已逐漸打開知名度。此外，主席柯文哲出馬輔選，基層組織多少都會打下一點基礎，這都是未來參與其他選舉能用的資源。

崁頂鄉長補選預計在11日登場，此次不同於一般鄉長補選，民眾黨推出崁頂青年廖國富，與出身泛綠且各擁基本盤的郭振堂、曾輝地競爭，衝擊長期被地方勢力把持的鄉長選舉。此外，時代力量也推動「郭振堂落選運動」，黨主席徐永明和地方黨部先後南下掃街宣揚，讓這次鄉長補選堪稱「最激烈」，一場地方小選捲瞬間具有全國討論熱度。

▲代表民眾黨角逐崁頂鄉長的廖國富，柯文哲特地南下站台。（圖／取自「廖國富 崁頂重開機 Reset KD」臉書）