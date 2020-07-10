陳佩琪心疼柯文哲常挨罵　霸氣喊：選輸失業「回來給我養就好」

▲柯文哲、陳佩琪。（資料照／記者楊亞璇攝）

政治中心／台北報導

外界關注台北市長柯文哲是否角逐2024年總統大選，不過他9日受訪時卻坦言，現階段要選贏的機會很低。而他的妻子陳珮琪10日則在臉書透露，最近看到丈夫辛苦又常挨罵，儘管不知道怎麼安慰，但先生遇到困難，她不至於袖手旁觀，會心存善念，盡力而為，並向柯文哲喊話「選輸失業了，回來給我養就好」。

陳佩琪指出，近期因新冠肺炎影響，很多學會都有視訊課程，可在家上課，「有幾次先生回來撞見我在上課，也會不自主地喃喃自問他的專科醫師證書到底還在不在」，或許中年大叔也有失業危機感吧。

陳佩琪表示，她認同柯文哲選總統「目前看似成功機會不大」的說法，並感嘆最近看到柯文哲辛苦又常挨罵，且頻率比往常更集中且密度更高，讓她不捨，但也不知道怎麼安慰他。

不過陳佩琪提到，10日有媒體指出她絕對會與柯文哲站在一起，不會讓丈夫被欺負抹黑的報導。對此，她回應，「說的我好像是什麼正義之師要出征一樣，呵呵，這不是夫妻之間該有的基本情義嗎？我曾說過結婚30年，或許甜蜜不似過往，但先生遇到困難，也不至於到袖手旁觀的地步，心存善念，盡力而為，選輸失業了，回來給我養就好」。

陳珮琪還說，其實柯文哲常對她說盡力而為就好，「聽到我都會背了」，但其實她也認為，「可幫則幫，被打到受不了了，臉書關一關，就退隱山林囉」。