看柯南劇場版！影音平台一開「15部經典秒劇透」　網笑爛：黑衣人掰了

▲《貝克街的亡靈》超經典。（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／周亭瑋報導

每年的柯南劇場版電影都讓全球影迷期待，許多人三不五時也會重溫過去經典之作，就有網友上影音平台觀看，怎料影片顯圖竟然「大剌剌劇透」，讓他瞬間傻眼，而眾人也全被戳笑，直呼「說好的黑衣人呢！」

網友在爆廢公社轉發截圖，表示「靠北喔...劇透三X！」從畫面中可見，該影音平台上，柯南劇場版僅更新至第15部，從首部1997年上映的《引爆摩天輪》，到2011年的《沉默的15分鐘》；但重點是，每一集的顯圖裡，都出現該劇的兇手，讓觀眾們未看先知誰是「最後大Boss」。

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▲劇迷一秒被逗樂了。（圖／翻攝自爆廢公社）

po文一出，戳中不少網友笑點，紛紛回應「靠X，兇手都出現了」、「兇手名錄」、「真貼心，直接告訴我犯人是誰，完全不燒腦」、「兇手直接在縮圖上」；同時，劇迷們也表示，「秒懂~我跟你說...不是柯南迷真的看不懂」、「根據我的研究，開頭最78那個都會死，人最好的那個就是兇手」、「真的是柯南迷才看得出來耶」、「哈哈哈哈，有看過的才會懂」。

值得一提的是，原定檔於2020年4月17日的第24部《緋色的彈丸》，受到新冠肺炎疫情影響，延至2021年4月上映，其背景發生在東京和名古屋，以東京召開的世界最大體育祭典「WSG - World Sports Games」為主軸，劇情則以開幕式會場遭遇突發事件，企業老闆相繼被綁架展開。