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吳怡農立委選戰賺461萬　光政治獻金收入就多蔣萬安1倍

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▲蔣萬安、吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝、記者徐文彬攝）

▲蔣萬安、吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝、記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

今年大選台北市第三選區由尋求連任的國民黨立委蔣萬安，對上綠營派出的「政治素人」、現任民進黨智庫副執行長吳怡農，兩人的俊帥外表不僅各自有一票死忠粉絲，也被媒體灌上「雙帥對決」，選情備受矚目。監察院10日公布該次立委選舉政治獻金收支結算表，其中蔣萬安在收支相抵上，負債103萬9129元，而吳怡農則剩餘461萬6600元。

根據監察院109年立法委員選舉政治獻金收支結算表顯示，蔣萬安在收入（包括個人捐贈、營利事業捐贈、政黨捐贈、人民團體捐贈、匿名捐贈及其他）上，共有1416萬6457元，而於支出（含人事費用、宣傳、租用宣傳車輛、租用競選辦事處、集會、交通旅運、雜支、返還捐贈、繳庫與公共關係費用）中，共計1520萬5586元，經過收支相抵後，總計負債103萬9129元。

而吳怡農在收入部分，則有2832萬2399元，支出則為2372萬5799元，總計收支餘額共461萬6600元。若從分別比對兩人的收入與支出，可發現吳怡農的選戰幾乎收入多蔣萬安的一倍，而支出上，又比對方約多花費了582萬。

另外，代表民眾黨參選北市第三選區的逢甲大學助理教授何景榮，其收入與支出分別為166萬2382元及158萬8237元，經過收支相抵後，剩餘7萬4145萬。

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蔣萬安吳怡農政治獻金立委

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