嚴德發駁吳怡農：國軍始終秉持「仗在那裡打，部隊就在哪裡訓」的要求

▲國防部長嚴德發勉勵全體官兵全力以赴，捍衛國家。（圖／翻攝軍聞社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

海軍陸戰隊日前發生翻艇意外，釀成2死悲劇，任職民進黨智庫的副執行長吳怡農對此表示，軍隊的訓練長期以來是為了「表演需求」，而漢光演習就是每年最大場的表演。國防部長嚴德發今（9）日反駁稱，第五作戰區會選在「台中甲南海灘」，就是秉持「仗在那裡打，部隊就在哪裡訓」的要求，研判此處可能為敵遂行大規模聯合登陸的海灘。

據《軍聞社》報導，嚴德發今日視導甲南海灘第五作戰區「聯合反登陸作戰」實兵演練先期任務訓練，期勉全體參演官兵全力以赴，踐履捍衛國家職志。

他表示，「漢光演習」是國軍一年一度最重要與最高層級的三軍聯合防衛作戰訓練演習，在此之前各級部隊循序按訓練階段，分別先完成「駐地、專精、基地、三軍聯合作戰訓練及戰備任務訓練月」的演訓程序，各階段訓練均依敵情威脅，秉持「為戰而訓」與貫徹「求精求實、從嚴從難」之原則，戮力執行各項戰備訓練工作，來蓄積部隊堅實戰力，最後再藉由年度「漢光演習」實施整體戰力的總驗收，並做為未來精進建軍備戰的方向，同時展現國軍矢志達成維護領土主權，確保台海和平與區域穩定的能力。

嚴德發指出，歷年來，漢光演習假想敵的設定，都是依據當前敵情威脅與前瞻未來戰爭型態的改變，以及武器裝備更新，敵人戰術戰法變革等新情勢，於漢光實兵演習驗證國軍作戰計畫的可行性，並依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，與「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，縝密規劃此次演習課目與動次。

「『漢光36號』演習是支持國軍防衛作戰構想的訓練演習。」嚴德發強調，今日第五作戰區選定在台中甲南海灘，遂行「三軍聯合反登陸作戰」實兵實彈演習，就是秉持「仗在那裡打，部隊就在哪裡訓」、「仗怎麼打，部隊就怎麼練」的要求，研判此處可能為敵遂行大規模聯合登陸的海灘，並結合全民總力，使此次演習更趨近於實戰場景，充分驗證國軍防衛戰力，共同執行台澎防衛作戰演習。

他提到，國軍應當發揮防衛作戰特性，在熟悉的國土上，展現主場優勢，做好戰場經營作為，充分運用海峽屏障及本島地形等有利作戰環境，創造戰場局部優勢，迫使敵犯台任務失敗。

事實上，吳怡農6日在臉書發文稱，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演，就算是達成任務，「但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

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