韓國瑜砸31萬上《博恩夜夜秀》...名嘴傻眼開嗆　團隊揭「當然要收費」原因

▲韓國瑜、蔡英文上節目《博恩夜夜秀》價碼公開。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

記者曾羿翔／綜合報導



韓國瑜去年支付31萬5000元上《博恩夜夜秀》，價碼是蔡英文2倍多，引起熱議。名嘴董智森10日對此傻眼表示，「原來上節目這些來賓是付錢給主持人的」，他在這裡擔任主持人13、14年，從來沒有人付錢給他。事實上，宋楚瑜也有上該節目，但在橘營的政治獻金收支明細中，並沒有看到該支付款項。

董智森10日在廣播節目《小董真心話》上還開玩笑指著現場小編說，錢是不是被小編A走，「等等給我解釋，太可惡」！董智森還指出，原來有這種行情唷，他完全不知道，「我也是很受歡迎的主持人，博恩當然也很受歡迎。」

針對付費上節目一事，董智森則表示，「各位，我不敢想像啊」，因平常請來賓還要自己付錢，給來賓車馬費讓對方坐計程車或捷運。

▲韓國瑜在節目上還出現「膝蓋走路」的動作，當時也引起熱議。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

事實上，監察院公布總統候選人政治獻金收支明細，可看出韓國瑜支付31萬的價碼，比蔡英文的13萬整整多出18萬元，也引起外界討論。博恩與幕後團隊「薩泰爾娛樂」製作人謝政豪則大方承認收費，透過臉書回應，「2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。」

▲博恩與製作團隊表示，藍綠白黃橘的錢都收。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）



貼文內容也指出，上《博恩夜夜秀》當然要收費，不然我國小的同學的舅舅的柴犬的寵物醫生的室友也想上啊！《博恩夜夜秀》是娛樂節目，只是題材比較政治。