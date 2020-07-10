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是夢幻的ELSA色！寶雅今日開賣萊潔「冰河藍」口罩5,000盒

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▲▼ 寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5000盒 。（圖／品牌提供）

▲寶雅今推出夢幻色「冰河藍」，預計掀起搶購風潮。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

不讓中衛口罩專美於前，寶雅今（7/10）開賣萊潔冰河藍口罩，特別為炎夏設計的涼感淡藍，光用看的就消暑降溫，這款顏色也被網友暱稱為「ELSA色」，據店員透露此波上架5,000盒，中南部會先行開賣，北部預計下周到貨。

▲▼寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5000盒 。（圖／網友提供）

▲冰河藍（右）的顏色較淺，給人清爽舒適感受。（圖／網友提供）

繼先前推出的萊潔「丹寧玫瑰色」之後，寶雅於今日（7/10）再度開賣萊潔特殊色，就有網友分享已在店家搶到「冰河藍」，這款藍色比一般的藍色更淺，是專為夏季設計的夢幻色，以北歐冰島為靈感，給人純淨消暑的感受。

▲▼寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5000盒 。（圖／品牌提供）

▲萊潔 冰河藍口罩，50入，349元，每人限購一盒。

據店員透露，這波冰河藍口罩限量5000盒，今日會在中南部門市先行上架開賣，北部則是下周到貨，因每家分店配給數量和到貨時間都有些微差距，因此建議大家購買前可先致電詢問。

►►其他藥妝口罩販售資訊如下

▲▼寶雅今日開賣「夢幻ELSA色」口罩5000盒 。（圖／記者黃靖惠攝）

▲屈臣氏網店今早開賣中衛口罩。（圖／資料照／記者黃靖惠攝）

〔屈臣氏〕

▲▼屈臣氏中衛口罩今開賣「限定3色」1800盒 。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療口罩，50片，各300元。

屈臣氏今（7/10）網路商店再開賣1,800盒中衛口罩，共有櫻花粉、天空藍、酷黑色可供選擇，實體店面則販售匠心醫用級口罩，多種款式含成人平面、成人3D和婦幼平面可供選擇。

▲▼藥妝「振興三倍券優惠」開打。（圖／品牌提供）

▲康是美目前沒有販賣特殊色口罩的訊息。（圖／品牌提供）

〔康是美〕

▲▼ 藥妝口罩更新 。（圖／品牌提供）

▲每人限購一盒，單盒50片裝，售價299元。

每週五固定補貨200萬片MIT台灣製造的恒大醫用口罩，各個門市到貨時間與數量不定，可注意店門口公告或是先致電詢問。

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