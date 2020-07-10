今開賣1800盒中衛口罩！屈臣氏「官網無限轉圈圈」　各通路懶人包一次看

▲中衛口罩花色多樣。（圖／中衛提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣進入後疫情時代，花色多樣的中衛口罩掀起搶購熱潮。屈臣氏今（10）日第5波開賣，將釋出1800盒中衛口罩，目前網站已呈現當機狀態；另外，《ETtoday新聞雲》記者也整理出各通路懶人包，讓讀者一目了然。

【美妝店】

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●屈臣氏：以網站公告為準

今釋出1800盒中衛口罩，有櫻花粉、天空藍、酷黑3種顏色，1盒50片，售價300元。

實體店面則從6日開始，提供台灣製匠心醫用級口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面，3款共計5520盒，由於各門市進貨數量不同，建議民眾出門購買前可先致電欲前往門市確認到貨狀況。

●康是美：每周五固定釋出

每周五會固定釋出200萬片台灣製造的恒大醫用口罩，1盒50片，售價299元，每人限購1盒。

●寶雅

販售萊潔丹寧玫瑰色口罩，全台限量5000盒，目前全省門市皆已到貨，每人限購1盒。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，顏色隨機出貨，1盒50片，售價289元；另外，也有搭配其他防疫產品推出組合。

▲網站當機中。（圖／翻攝自屈臣氏官網）



【網購平台】

●Yahoo奇摩中心：早上11點

上午11點將開賣中衛成人口罩，共有天空藍、海芋黃和麥飯石灰3種款式可選，1盒50入，售價300元；此外，也有匠心、摩戴舒的醫療口罩，每人限購1盒。

●蝦皮購物：下午5點

下午5點開賣台灣製醫用口罩，至於詳細款式、價格，依網站公告為準。

【藥局】

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，1盒50片，售價299元。另外還有摩戴舒醫療兒童平面口罩，1盒50入，售價349元。

●大樹藥局

將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間則以官方公告為準。