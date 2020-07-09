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巴黎萊雅、媚比琳「買一送一」　藥妝通路滿額贈GODIVA 冰淇淋

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▲▼ 巴黎萊雅、媚比琳祭出「買一送一」 。（圖／品牌提供）

▲開架美妝與通路合作，推出滿額贈冰淇淋，清涼消暑。（圖／品牌提供、翻攝自Godiva臉書，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

美妝買一送一優惠吹到開架品牌，巴黎萊雅與媚比琳，集結旗下明星熱賣商品祭出超殺優惠，同時聯手三大通路推出加碼滿額禮，知名甜點與精緻花禮等你拿，讓你荷包輕鬆解封，明星商品一次入手。

▲▼ 巴黎萊雅、媚比琳祭出「買一送一」 。（圖／品牌提供）

▲明星卸妝品推出買一送一，粉絲們快囤貨。

總是覺得眼下灰灰、唇色暗沉嗎？若彩妝沒徹底清潔卸除，殘妝日積月累的堆積容易造成肌膚的小瑕疵，而防水型頑固彩妝也能卸得清潔溜溜。蟬聯通路銷售排行榜No.1的巴黎萊雅溫和眼唇卸妝液推出買一送一優惠。

▲▼ 巴黎萊雅、媚比琳祭出「買一送一」 。（圖／品牌提供）

▲MAYBELLINE FIT ME反孔特霧粉底液，優惠價279元(原價400元)。

▲▼ 巴黎萊雅、媚比琳祭出「買一送一」 。（圖／品牌提供）

粉底搭配卸妝水的超值組合，預估一開賣就秒殺。

仲夏高溫絕對是所有女孩們的一大考驗，頻頻出汗以及反覆脫戴口罩更易造成底妝斑駁！主打毛孔隱形的媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液主，也下殺七折。另外，巴黎萊雅也推出粉底液與卸妝水組合，24HR無瑕完美粉底液加上三合一卸妝潔顏水只要449元就能入手。

▲▼ 巴黎萊雅、媚比琳祭出「買一送一」 。（圖／品牌提供）

網友熱推的媚比琳極綻色唇膏系列同樣推出買一送一超殺優惠，不管你愛的是緞光絲柔、絲絨霧光還是柔霧花蜜系列，通通買一送一，喜歡的顏色一次入手。

►►與三大藥妝祭出滿額優惠

屈臣氏

巴黎萊雅與屈臣氏推出加碼活動，即日起至7/22，於屈臣氏指定門市購買巴黎萊雅護膚或彩妝品項滿額，即贈1789 Café Pâstisserie外帶閃電泡芙兌換券一份。

康是美

巴黎萊雅也與媚比琳和康是美聯合推出滿額贈冰淇淋活動，即日起至8/25於指定門市消費滿額，即即送頂級GODIVA 冰淇淋兌換券一張。

▲▼ 巴黎萊雅、媚比琳祭出「買一送一」 。（圖／品牌提供）

寶雅

除了泡芙與冰淇淋外，巴黎萊雅與媚比琳也攜手寶雅推出獨家限量的乾燥花禮盒，即日起，於10間寶雅指定門市，凡購買巴黎萊雅或媚比琳彩妝品滿額，即可獲得精美乾燥花禮盒與媚比琳經典唇膏一支。

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