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帳篷繩鉤彈開刺瞎遊客右眼！偶像劇露營場「2關鍵疏失」判賠591萬

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▲露營,露營旅遊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲電腦工程師開心去露營，卻因帳篷沒固定好慘遭刺瞎，怒向業者、管理員求償658餘萬元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／基隆報導

新北市一處露營區因偶像劇曾拍攝過，成了熱門旅遊景點，然而2018年7月21日卻發生一起遊客遭刺瞎意外！37歲劉姓電腦工程師原本開心與妻女、友人一同露營，租用業者的營帳後，未固定好的金屬彈力繩鉤因強風，直接硬生生刺穿劉男右眼導致失明，他因而向業者、柯姓管理員求償658萬1437元。

劉男主張，當天他們租用客廳帳、睡帳各一頂，衡量風勢較大、下雨狀況，便將客廳帳搭在睡帳旁邊；他指控，業者未明確標示客廳帳、睡帳「應搭設區域及設置警告標示」，更未要求柯男應教導消費者正確搭設帳棚之地點及方式，柯男巡視經過他們承租的營位時，僅告知客廳帳應以彈力繩固定，並未提到要將客廳帳移至正確地點，更未教導「應以彈力繩勾住D型扣環」固定客廳帳，卻直接「以彈力繩勾住木棧地板縫隙」錯誤固定客廳帳，造成彈力繩無法穩定勾住木板，受到大風影響，繩鉤當場向上彈起，害他右眼遭刺瞎，認為業者、柯男管理有疏失，要連帶負責賠償。

▲露營,露營旅遊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉男認為帳篷位置變更，管理員卻以錯誤方式幫忙固定帳子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

業者回應，他們提供的露營設備、教導組裝帳篷的方式均無缺失，且經勘驗後客廳帳若依營區的設計位置擺放，彈力繩確實可勾住木棧地板上安裝的鐵環，無須以勾在木板縫隙來固定，露營場地確認符合標準。

柯男則說，當時巡視時確實發現劉男變更帳篷位置，雖未要求劉男馬上恢復擺設位置，但是有告知需將彈力繩鉤固定於地面，而他第三次巡視時，見風勢變強，為避免強風吹垮帳篷造成更大的傷亡，不得已只好建議將彈力繩勾於木棧地板縫隙，強調整場意外是劉男自行變更帳篷位置的「自招行為」。

不過法官查驗後認為，業者放任柯男以錯誤搭帳方式教導遊客，顯然違反注意義務，與劉男右眼遭刺瞎有因果關係，依規定業者、柯男確實得負連帶賠償責任，最終基隆地院審酌後，判業者、柯男須賠劉男591萬3725元的精神撫慰金，全案仍可上訴。

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