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「剪10cm→剪25cm」長髮變短髮！新娘崩潰留負評：像狗啃　設計師怒求償48萬

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▲理髮、剪髮（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子原本打算剪10公分，最後設計師卻剪了25公分，上網留負評竟遭提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名陳姓女子2017年間於度蜜月前夕修剪頭髮，卻因王姓設計師剪完成果不如預期，氣得脫下圍巾大罵對方「白癡」，雙方爆發爭執，甚至出動警察，事後陳女在網路上留負評，讓王男認為此舉已造成美髮店營業嚴重下滑、名譽受損，決定向陳女索賠48萬元，並要求陳女登報、上網PO文道歉。不過，法官認為陳女並非憑空捏造，最終判王男敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，王男指控，2017年12月19日晚間6時許，陳女到美髮店剪髮，雙方討論完確定價格300元、修剪10公分後，他便開始修剪，怎料約30分鐘後，他正進入最後修飾部分時，陳女卻突然從座椅上站起來，先是大聲咆哮「剪太長」，下秒脫下圍巾丟地上，罵他「白癡」，同時間打電話報警，不過，警方到場了解為消費糾紛後，便離開現場，但陳女的行為令他名譽受損。

陳女當晚就上網填單，向台南市消保官申訴，另外還分別在臉書PO文指出，「被台南XX美髮沙龍雷到，整個頭髮現在像狗啃過一樣」、「那家店很恐怖…打薄用削的，老闆頭髮隨意抓起來就從髮根削下去那間的老闆還一直騙說他是日本師傅的徒弟，但到底會講日文嗎？」、「有沒有技術一剪完就看的出來，剪完當下真想叫記者來採訪他，搓破他的謊言，有沒有受害者要來相認一下」。

▲▼理髮店,美髮店,美容美髮,染髮,剪髮,燙髮,沙龍。（圖／示意圖／pixabay）

▲這場糾紛導致王男經營的美髮店，生意一落千丈。（示意圖／免費圖庫pixabay）

同月28日王男收到消保官寄來的函文，與陳女進行糾紛調解，也表示願意以1800元賠償，惟網路評論導致名譽受損部分，陳女不願答應他的條件，兩人最終調解破局。在這之後，陳女沒有撤文，讓王男經營的美髮店營業受到相當大的損失，且王男自認有20年美髮經驗，卻因為此消費糾紛，熟客再也不上門，令他精神崩潰，內心相當痛苦，因此決定向陳女求償48萬元。

對此，陳女辯稱，當時剪髮因信任王男，而把眼鏡摘除，不過，嚴重近視的她卻發現長度似乎不符合預期，戴上眼鏡查看，驚覺頭髮遭剪超過10公分，也知道剪髮屬不可逆的行為，因此憤而起身，撿起地上的頭髮一測竟長達25公分，經警方到場處理糾紛後，她未能平復情緒，想到都準備去新婚蜜月，頭髮卻剪壞，才決定上網寫消費申訴資料，在臉書PO文抒發剪壞頭髮的心情。

法官勘驗貼文內容、相關說詞後，認為陳女剪壞頭髮，卻未獲店家積極處理及回應，才會PO文表達其當時內心感受，可見陳女是依自身消費經驗，抒發其個人觀感及提出批評，並非捏造或無所憑據之言論，難認陳女有何誹謗的情節，況且與消費者權益等公共利益有關的事情，本來就可受公評，因此台南地院最終判王男敗訴，全案仍可上訴。


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