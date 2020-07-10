君赫喜餅人去樓空！仲介曝2個月前就收了　google顯示「永久停業」

▲君赫喜餅人去樓空，只剩仲介廣告高掛。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

藝人楊千霈、簡嫚書及江宏傑福原愛指定用喜餅「COURONNE君赫喜餅」無預警歇業，位於仁愛圓環巷子裡的門市早已人去樓空，窗戶上貼著房屋仲介招租廣告，仲介專員透露2個月前就聽到君赫喜餅要收掉訊息，1個月前接手仲介新房客。

君赫喜餅無預警歇業，門市雖還留著「COURONNE」LOGO，但店裡早已清空，剩下就是搬不走的櫃子與裝潢，附近的住戶也表示君赫已經收掉一陣子了。除了門市人去樓空，COURONNE君赫喜餅在googe搜尋店家資料也顯示「永久停業」，雖然總評論有4.2顆星，但近6則評論都是受害新人給予的1顆星，其中5人都是在2個月前留言店收了、找不到人、拿不到退款、到門市已發現已收店等，與仲介透露2個月前就收了的訊息相符合。

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▲君赫喜餅google顯示「永久停業」。（圖／截自google）

▲新人打電話找不到人，到門市才發現店收了，店裡東西全清空。

其中有位新人評論留言寫到，2019年年底已付清50盒喜餅，但今年因為疫情而延期婚禮，君赫當時也說沒問題，可是到了2月打電話到門市卻沒人接，發mail只得到「人力不足營業時間現在不太固定」答案，3月前往門市時沒有營業，4月竟收到店員來信說他們門市不會再營業了，該新人覺得業者無預警歇業後才通知，「非常的無良」。

也有人留言說到，當初因為餅好吃、質感好，而且服務貼心又負責，沒想到君赫竟然會無預警歇業，他們還有5000元尾款的喜餅還沒出完，但店家完全不回應，之前有答應退費也沒有消息，實在讓人很錯愕，目前已經進入法律程序。另外也有受害新人自組互助會。

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