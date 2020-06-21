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不熟同學結婚！她狂被情緒勒索參加：我籌備很用心　眾人一看拳頭硬了

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▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲婚禮示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

結婚成家本是件開開心心的喜事，怎料卻搞成這個樣子。一名女網友表示，不熟的朋友近日要結婚，雖然她已委婉拒絕參加，但對方卻持續死纏爛打要她參加，還使出「情緒勒索」攻勢，讓她很傻眼，「怎麼會有這種人！」

「姐真的跟你不熟，我也沒有想法要約你來我的婚禮！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示，一名高中畢業後就再也沒聯絡的同學日前突然邀她參加自己的婚禮，但由於兩人實在太不熟了，她便選擇婉拒。

請繼續往下閱讀...

怎料，對方不知是不懂原PO的意思還是裝傻，竟持續情緒勒索大家「婚禮籌備得很用心」、「大家都感受不到」等等希望同學來參加，但最終還是決定取消婚禮。

然而，婚禮取消之後事情還沒落幕。原PO傻眼表示，新人隨後又跟她要地址說要寄喜餅，還說10月會再補請吃飯，無法到場的人記得再匯禮金，不斷強迫大家接受的行為讓她大開眼界，「我以為這種事只有在爆料公社看的到！為啥現在出現在我的生活裡！你自己沒先確認清楚就訂桌訂餅，現在還硬要塞給我，怎麼會有這種人！」

▲▼不少人至今仍偏好傳統大餅。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲即便原PO已拒絕，新人還是想收禮金、寄喜餅。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友們也刷新三觀表示「包個200元就好了」、「根本白目想斂財啊」、「真的有這種人欸」、「這種人話要明講，白話講，直白講，委婉講只會被當成不好意思之類的」、「包800然後全家去吃」、「是我就完全不理他」。

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