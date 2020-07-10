楊千霈簡嫚書指定喜餅無預警歇業　婚禮喜餅沒著落「新人心急」

▲COURONNE君赫喜餅。（圖／取自COURONNE君赫喜餅臉書）

記者黃士原／台北報導

藝人楊千霈、簡嫚書及江宏傑福原愛指定用喜餅「COURONNE君赫喜餅」無預警歇業，目前店面已空且招租中，許多已下訂喜餅的新人，更因為業者電話無人接聽、信件沒有人回、更沒有收到退款，面對即將到來的婚禮卻拿不到喜餅而擔心著急。

君赫喜餅無預警歇業受害新人不少，有新人5月在在google評論留言寫到，2019年年底已付清50盒喜餅，但今年因為疫情而延期婚禮，君赫當時也說沒問題，可是到了2月打電話到門市卻沒人接，發mail只得到「人力不足營業時間現在不太固定」答案，3月前往門市時沒有營業，4月竟收到店員來信說他們門市不會再營業了，該新人覺得業者無預警歇業後才通知，「非常的無良」。

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▲有新人當初因為餅好吃、質感好，而且服務貼心又負責才下訂君赫喜餅。

也有人留言說到，當初因為餅好吃、質感好，而且服務貼心又負責，沒想到君赫竟然會無預警歇業，他們還有5000元尾款的喜餅還沒出完，但店家完全不回應，之前有答應退費也沒有消息，實在讓人很錯愕，目前已經進入法律程序。另外也有受害新人自組互助會。

至於君赫喜餅臉書也早在2019年12月4日之後就沒再更新，對於底下留言的新人也完全沒有回應。Google搜尋上君赫的店家資訊也是呈現「永久停業」。

倒是Aunt Stella詩特莉在君赫臉書下留言，體恤受影響之新人特別臨時推出君赫新人轉單回饋方案，2020年7月31日前憑「君赫喜餅」尚未出貨之喜餅訂購單及訂貨人證件，至詩特莉門市訂購相同盒數或以上之喜餅，結帳金額現抵回饋1000元，並會盡力協助安排訂單出貨。詩特莉也備註聲明「本公司與君赫喜餅沒有關聯，相關損害賠償責任與本公司無關。