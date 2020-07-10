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君赫喜餅無預警歇業！消保處已接4申訴　消保官：訂單超過5萬元，找無業者

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▲▼君赫喜餅人去樓空，店面已經貼出招租公告。（圖／記者黃士原攝）

▲君赫喜餅人去樓空，店面已經貼出招租公告。（圖／記者黃士原攝）

記者崔至雲／台北報導

位於北市仁愛路上的「COURONNE君赫喜餅」，因有高級俐落的法式禮盒外觀，受到許多政商名流、藝人喜愛，但今年5月間業者無預警結束營業，讓許多已下訂的準新人完全無法與業者連繫，深怕婚禮會受影響。消保處指出，目前已收到6件申訴，已協助雙方進行調解，並建議消費者若是以刷卡方式付費，可與銀行要求解約或退費。

保處消保官王德明說明，近期因疫情影響，確實有很多業者歇業，針對該業者的申訴案件，目前已有6件，但其中兩件為重複申訴，可見消費者很心急，但以數量來說並沒有很多，似乎業者也已積極在處理，而現階段的4件案件，消保處將積極協助雙方進行調解，若是以刷卡方式支付費用的民眾，可於120天內向發卡銀行要求解約或退費，若因此連帶造成損失，也可向業者具體求償。

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▲▼君赫喜餅人去樓空，店面已經貼出招租公告。（圖／記者黃士原攝）

▲▼君赫喜餅人去樓空，店面已經貼出招租公告。（圖／記者黃士原攝）

▲▼君赫喜餅人去樓空，店面已經貼出招租公告。（圖／記者黃士原攝）

王德明也提到，申訴案件中多以「已付款」為由申訴，申訴者金額有3個約5萬餘元，另1個1萬7千餘元，目前除了建議消費者盡速與信用卡公司聯繫外，也呼籲業者與消費者聯繫，目前業者傾向以全額退款方式處理，但也坦言，若遇到是以現金付款的民眾就比較複雜了，可能需再另外尋求法律途徑。

消基會執行董事徐則鈺也表示，若是以刷卡付費的民眾，可以先寫存證信函至刷卡銀行，與銀行說明該家業者無預警歇業，將該筆款項註記為「爭議帳款」，如此銀行可將該筆帳款退回，消費者可不繼續付費；但若是付現的民眾問題就比較大一些，可能需要尋求法律途徑，或是與消基會、消保官進行申訴，因此建議民眾，未來若遇到預付型消費，為避免公司後續倒閉，建議使用信用卡支付，這樣若發生問題，消費者也能將已支付的款項退回。
 

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