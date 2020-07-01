登記結婚「80盒喜餅就好」　準婆婆酸：笑死人！男友一句讓她不想結了

▲餅錢喬不攏，原PO超心冷！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「因為喜餅不想結婚了！」一名女網友即將成為人妻，如今為了喜餅一事頗有怨言，她抱怨，小倆口不辦婚宴，娘家希望送餅就好，80盒費用約3萬8千元。而未來婆婆不客氣回應，「沒有宴客，但要吃我們這麼多餅，笑死人！」就連未婚夫也質疑太多盒。

一名女網友透過朋友在PTT發文，她娓娓道來，不喜愛繁瑣流程，認為簡單登記就好，等於宴客、婚紗錢全省下，爸媽也給予尊重，只要求男方買餅就好。算一算喜餅數量是70至80盒，費用約3萬8000元，怎料未婚夫卻質疑，「為什麼這麼多？不是不宴客嗎？」原PO解釋，自己好友占15盒，剩下的都是娘家親友的，「爸媽認為一定要有餅，只送餅不收回禮紅包。」

請繼續往下閱讀...

怎料，未來婆婆得知此事後，當著原PO的面狠酸，「沒有宴客，但要吃我們這麼多餅，笑死人！」頓時氣氛尷尬，而未婚夫還補槍，「為什麼父母要發給阿貓阿狗？」

原PO解釋，送餅對象都是爸媽的多年摯友，「想要送喜餅是人之常情，加上我們並沒有提出任何要求，只要在家簡單戴戒指的儀式+登記+送餅...並沒有強人所難的意思！」最後男方討論一番後，只願意負擔30盒餅錢，讓原PO玻璃心直呼，「心好累又感覺不值得，也覺得自己的父母被這樣對待，很生氣，試問自己要求很過分嗎？」

文章曝光後，底下網友安慰，「連幾萬塊都不想出，感覺結婚以後會更慘」、「現在看清是好，千萬別委屈自己」、「婚前用三萬八認清男友與其一家子的嘴臉很值得，總好過婚後流淚。雖然有點痛...這表示男友不認為妳值得」、「我覺得都沒有要大聘小聘，要餅已經很基本了耶，而且我媽說婆家若真的大方，還要給新娘一套金飾，妳們家沒有要真的已經夠簡單了」。

▲網友認為別急著結婚！ （圖／翻攝PTT）



另一派有不同觀點，認為另一半態度更是關鍵，「如果是380萬呢？我覺得啦，不要用「『本來就該男方出』來綁架對方，每個人的價值觀本來就不一樣，既然是妳爸媽想要的，妳也可以自己出。但男友那邊不客氣的話語，為什麼會傳到妳耳裡，妳男友好像也沒什麼作為，這我會比較介意」、「花錢能解決的事情都是小事，偏偏連三萬多塊男友都要計較，以後有花錢的大事要怎麼辦」。