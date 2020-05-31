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年輕人只愛西式喜餅？他曝「大餅都放到丟掉」…忠實粉擁護：指定北港那間

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▲▼不少人至今仍偏好傳統大餅。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲仍有很多人愛吃中式大餅。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

現代人結婚會準備中式與西式兩種喜餅，通常傳統大餅會送給長輩、親戚，西式禮盒則是送給朋友和同事。一名網友好奇，聽說年輕人收到大餅都不會吃，有些人甚至嫌棄到直接丟掉，但他個人很愛吃大餅，反而覺得平常很少有機會吃到，顯得特別珍貴美味。

原PO在PTT表示，他在網路上看到「西餅大家搶著吃，大餅都放到丟掉」的說法，但他覺得西式喜餅就是隨處可見的餅乾，平常想吃也很輕易能買到，反倒是大餅僅傳統老店會賣，只有結婚這種特殊日子才吃得到，其中他最愛的口味就是糕皮滷肉、蛋黃綠豆沙，「兩天就能自己嗑掉一整塊」，難道沒有年輕人像他一樣獨愛中式大餅嗎？

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▲▼中式大餅。（圖／翻攝自PTT）

▲以口味來說，有些人還是偏好大餅。（圖／翻攝自PTT）

不少中式大餅的擁護者表示，只要挑對店家一定能買到好吃的大餅，只是現在做傳統大餅的店不多了，南部有名的剩下北港那間，北部則是淡水老店最出名，「我南部人~很多都指定北港那間」、「好吃的中餅真的屌炸天，反而西餅就那些套路。我結婚女方就用中餅，然後小孩滿月也用中餅，因為太好吃了…」、「超愛吃大餅，但是很看手藝。」此外，大餅又以甜的口味比較受歡迎，「甜的餡還行吧」、「只接受紅豆麻糬口味的餅，其他鹹的肉燥肉鬆什麼的都很噁」、「傳統大餅只推紅豆麻糬」。

不喜歡大餅的網友也解釋，除了不合胃口外，難保存、難切分、賣相不佳也是扣分因素，「吃一點就覺得很膩，都不懂得改良、與時俱進」、「太大要切保存也麻煩，西式沒多好吃但一口一個就是方便」、「我家以前有在做傳統大餅，如果能接受某幾種料其實滿好吃的，只是賣相跟西餅比當然是有差。」

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