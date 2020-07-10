羅小妹「飆淚腿軟」攔轎賜福！許願第4次開刀順利　畫面曝光...逼哭上萬人

▲羅小妹當場哭了。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

記者周亭瑋／綜合報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，長途跋涉前往雲林縣北港朝天宮進香，而今年最受矚目的，莫過於四度動刀的羅小妹，年僅6歲的她在舅舅的陪伴下，跟著進香人群前進，今日親友帶著她攔轎祈福，畫面讓上萬信徒感動，蓋起高樓祝福。

來自花蓮的羅小妹左耳不明原因罹患蜂窩性組織炎，從2019年至今已動過3次手術，將在本月10日開第4次刀的她，在舅舅的陪伴下，坐火車從花蓮來到苗栗，跟隨媽祖隊伍徒步走到北港朝天宮，想在開刀前祈求媽祖保佑平安。

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▲▼妹妹鑽轎底加持賜福。（圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）



進香來到第6天，白沙屯拱天宮今po出現場狀況，只見羅小妹親友跪在鑾轎前，而隊伍先是放慢腳步，接著神轎在原地搖晃、震動，並向羅小妹靠近；沒多久，羅小妹臉色痛苦，當場落淚哀號，甚至一度腿軟，在眾人的攙扶與安撫下，情緒才漸漸緩過來，而勇敢的她雖然不斷發出痛苦的嗚咽聲，仍勇敢的堅持著。

這段畫面吸引超過2.5萬人觀看，網友們不捨的同時，也紛紛替羅小妹加油，「太感動了，感恩媽祖娘娘，救苦難，祝妹妹平安健康」、「妹妹加油」、「媽祖保佑、妹妹加油」、「看了好感動，眼淚流下來」、「白沙屯媽祖永遠都是那麼慈悲」。

值得一提的是，進香團今清晨4點從雲埤腳慈聖宮起轎，6點就已經進到彰化竹塘鄉，行進路程比起往年快了一天，早上在慈航宮休息20分鐘，接著再前往溪州天圓宮，許多信眾早已在路旁等待媽祖到來，大家爭相膜拜，場面相當的浩大。

▼羅小妹跟著舅舅搭車到雲林，跟隨白沙屯媽進香。 （圖／翻攝自Facebook／白沙屯媽祖北港進香gps）