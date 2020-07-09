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白沙屯媽祖於埤腳慈聖宮駐駕　北港朝天宮董事長蔡咏鍀一路相隨

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記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，長途跋涉前往雲林縣北港朝天宮進香，9日清晨5點進行刈火儀式結束後在香灯腳陪同下浩浩蕩蕩起駕回鑾。有「粉紅超跑」之稱的媽祖鑾轎行進速度很快，約於傍晚6點即快速經過崙背鄉沿台19線前往二崙鄉約7點多駐駕埤腳慈聖宮，預計明日4點起駕。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀笑著說，陪著大家走這一段很開心，也幫大家加油打氣「加油！」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀笑著說，陪著大家走這一段很開心，也幫大家加油打氣「加油！」。（圖／記者蔡佩旻攝）

迥異於各媽祖廟鑼鼓喧騰的進香活動，白沙屯拱天宮進香團縱跨中部苗、中、彰、雲四縣，渡過大安溪、大甲溪、大肚溪、濁水溪等中部溪流，來回約400公里路程，數萬名香灯腳虔誠與白沙屯媽祖同行；記者在千巧谷牛樂園附近人群中發現一位高高瘦瘦男子看著前方不停往前走，定睛一看此人正是北港朝天宮董事長蔡咏鍀。

請繼續往下閱讀...

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，是從北港一路跟隨白沙屯媽祖鑾轎旁持續前進，數十公里的路程雖然會累，但是看到不只是香灯腳的虔誠，沿路行經的鄉鎮村莊都有許多雲林鄉親特地前來持香於各路口等待膜拜祈福，非常令人感動，看著也把疲累拋諸腦後了，蔡咏鍀笑著說，陪著大家走這一段很開心，也幫大家加油打氣「加油！」。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀笑著說，陪著大家走這一段很開心，也幫大家加油打氣「加油！」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀（中間白衣者）從北港一路跟隨白沙屯媽祖鑾轎旁持續前進，數十公里的路程雖然會累，但是看到不只是香灯腳的虔誠，很感動、開心。（圖／記者蔡佩旻攝）


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