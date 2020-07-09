垃圾不落地擴大稽查　今年告發裁處逾300件

▲在街角巷弄或無人空地處，常有民眾趁著四下無人將自家垃圾丟棄於路邊，只要一有人丟棄，後續會再有民眾接著丟，造成垃圾堆積、環境髒亂。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

台南市環保局近期擴大執行垃圾不落地稽查，嚴加取締以杜絕垃圾包丟棄亂象，除環保局指定收集時間地點及垃圾車清運，或其他特殊已申請清運方式外，請民眾不論何地何時皆不可放置垃圾包於戶外，將依違反廢棄物清理法規定告發處分。

環保局指出，統計自2020年1月至今，已告發處分302件，裁處金額達36萬8400元。市長黃偉哲特別呼籲，市民朋友們要發揮公德心，不要隨意丟棄垃圾或放置道路旁，不但影響道路行走問題，可能吸引流浪貓狗聚集撕咬，一旦破損更會散發異味、產成垃圾飄散等問題，嚴重影響環境衛生，破壞城市形象，請台南鄉親維持良好公共衛生習慣，保持市容整潔，共同打造乾淨衛生大台南。

環保局長謝世傑說明，「台南垃圾車」行動APP已上線，民眾可即時查詢附近清運點及清運時間，也可隨時掌握垃圾車位置，並提供到點提醒，不用怕再與垃圾車擦身而過，鼓勵民眾多加下載利用。

為強化落實垃圾不落地政策，環保局已於環境髒亂點架設監視器材，加強巡查嚴加取締，避免有垃圾包堆置路口妨礙衛生情事發生，如經查證屬實將依法開罰，請民眾切勿貪圖一時方便。

根據環保局稽查結果，在街角巷弄或無人空地處，常有民眾趁著四下無人將自家垃圾丟棄於路邊，有時只要一有人丟棄，後續會再有民眾接著丟，造成垃圾堆積、環境髒亂。

環保局針對該類髒亂點架設監視器材，並配合不定期派員巡查，在安南區、南區、永康區及北區等地區，已查獲並告發處分多筆違規案件。依垃圾不落地政策，除環保局指定清運時間、地點，交付清除垃圾外，任意棄置垃圾將依廢棄物清理法告發，並處1200元至6000元不等罰鍰，如為累犯，將違規依次數加倍罰鍰。民眾如發現不明垃圾包時，可撥打公害陳情專線0800-066666或1999市民服務熱線通報環保局處理。

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