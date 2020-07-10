訂澎湖2天1夜！7600全繳清...等3天零下文「結局傻眼」　她怒：超沒誠意

▲澎湖西吉嶼藍洞。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在疫情尚未解封之際，台灣國旅正夯，花東、澎湖、綠島等地更被遊客塞爆。一名網友趁暑假安排到澎湖遊玩，並上網向某間旅行社訂購行程；怎料，已付清全款的她等了足足3天零回覆，後來還是她主動詢問，對方才告知已額滿無法成團。

網友在「爆料公社APP」怒發文，日前她在某間旅行社官網訂購澎湖2天1夜行程，並依照要求，付清總金額7600元，滿心期待的他們就這樣等待3天，發現依舊「未成團」，而業者也完全沒有一通電話、或訊息告知相關進度。

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她表示，官網上明明標榜2人即成行，所以決定主動聯繫業者，「線上詢問後，對方卻說此團不成立全額退費，理由是：此團人數已經額滿無法成團。」

▲等了3天卻沒有下文。（圖／翻攝自爆料公社APP）

苦主接著說，「當下我傻眼了！此行程剛好是暑假時期，又是澎湖的花火節，根本已來不及訂其他此行程了。當下覺得被欺騙了，感受非常不好，提供日期給消費者訂購，標榜2人成行，還付款了全部，最後什麼都不理，讓客人自行詢問後告知，這個行程滿了，所以無法成立。網站是為了吸引客人標榜不實嗎？」

讓她更氣的是，旅行社事後竟告知，要30天才能退款，「消失很多天都找不到人，直到我投了消保會，才有人出現。公司宣稱沒遇過此種狀況，也很沒誠意要幫忙找房間或者安排其他行程。」

對此，網友們也不禁感嘆，「復仇式旅遊時間點，難訂」、「唉～我們公司也是訂不到」、「台灣旅遊已經熱爆了 」、「太熱門了」。

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▼2020澎湖國際海上花火節開幕煙火秀。示意圖，與本文無關。（圖／澎湖縣政府提供）