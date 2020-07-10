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經典小鎮2.0出爐！平溪、貓空、清境都上榜　「玩遍30個小鎮」再抽5萬大禮

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▲▼南投熱門避署景點，「清境農場2020清境一夏風起飛羊」活動登場。（圖／南投政府提供，下同）

▲南投清境入選經典小鎮。（圖／南投政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將去年定為小鎮漫遊年，遴選出40個經典小鎮，今年為持續推廣小鎮，再精選出30個小鎮，兩年下來共累積70個小鎮。觀光局表示，只要在今年7月15日至10月31日，到訪30個小鎮、集滿印章，就有機會抽5萬元現金大禮。交通部長林佳龍表示，期許可從全國選出100個小鎮推向國際，壯大小鎮觀光。

根據小鎮護照資料顯示，今年上榜的30個小鎮包括新北平溪、台北貓空、基隆中山、桃園楊梅、新竹橫山、新竹尖石、新竹香山、苗栗頭屋、台中泰雅、台中舊城、彰化田中、彰化二水、南投東埔、南投清境、雲林古坑、雲林虎尾、嘉義阿里山、嘉義西區、台南新化、高雄六龜、屏東霧台、宜蘭蘇澳、宜蘭羅東、花蓮富里、花蓮吉安、台東關山、台東長濱、澎湖虎井、金門後浦、連江莒光等。

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▲阿里山林業鐵路首次開放暑假專車-團體訂票 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山入選經典小鎮，搭乘小火車為旅客最愛行程之一 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山林業小火車檜木車廂。（圖／林務局提供）

▲阿里山天氣涼爽，是許多國人最愛的旅遊景點。（圖／林務局提供）

為讓台北民眾可體驗小鎮風光，觀光局於信義區香堤大道擺設小鎮攤位，個小鎮都端出當地特色與特產，如花蓮富里的小農產品、新北市貓空的茶飲點心、蘇澳的特色遊程等。

今年也推出小鎮漫遊護照2.0，只要在7月15日至10月31日間至指定小鎮，運用實體印章或雲端掃描集滿5個章，就有機會獲得國旅精選遊程與好客民宿住宿券等多項好禮，集滿30個小鎮章，還有機會把5萬元現金抱回家。

今年也透過「小鎮大富翁」線上遊戲，讓民眾上網解鎖有關30小鎮旅遊特色的問答任務，只要天天上網玩遊戲，完成線上環島，也有機會獲得好客民宿住宿券。

▲經典小鎮再升級。（圖／觀光局提供）

▲經典小鎮再升級。（圖／觀光局提供）

▲經典小鎮再升級。（圖／觀光局提供）

▲經典小鎮再升級，目前共選出70個經典小鎮。（圖／觀光局提供）

日籍網紅Iku也與林佳龍合拍推廣影片，他表示，他的太太是基隆人，兩人在九份認識，因此對基隆、九份都有不同的特殊情感，他說，最近還跟著爸爸去了台南，因為爸爸很喜歡喝咖啡，兩人對雲林古坑也很有興趣，希望有機會到訪。

林佳龍表示，去年推出40個經典小鎮，但宣傳不應限於一年，而且台灣各小鎮都有不同特色，因此今年再選出30個小鎮，盼未來可湊滿100個小鎮，並代表我國觀光推向國際。

林佳龍表示，今年上半年觀光產業受疫情打擊，希望業者能透過自己的力量，把上半年沒賺到的錢，在下半年一次賺回來，許多旅行社推出新產品，各小鎮也祭出在地創生特色，行政院也會於前瞻計畫編列預算，協助觀光產業振興與升級。

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