連假塞爆有解！運輸學會籲：尖峰通行費增10倍　實施「預約制」分流

▲今年端午連假國道連續30小時都壅塞。（圖／黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎趨緩，導致今年端午連假國道車流大暴增。中華民國運輸學會理事長林良泰表示，為達疏運分流效果，學會共有四大建議，另外也建議立法部門針對國道差別費率上限進行調整，連假時段國5費率可提高至10倍，對民眾而言才會有感，進而走替代道路。另外也建議實施單雙號分流或預約制度，讓用路人自行判斷規劃旅程。

林良泰表示，針對紓解國道車流，共有四大建議，包括國道要運送最多旅次而非車次；交通部高公局、公路總局、台鐵局、觀光局、氣象局、高鐵公司等，應於連假前成立小組，整合疏運計畫；落實高公局1968 APP等資訊平的的正確性；立法機關應支持交通管理作為，適時調整法規。

請繼續往下閱讀...

▲運輸學會指出，由於報復性旅遊，今年端午連假期間所有時段幾乎都是交通尖峰期。（圖／黃國霖攝）

林良泰表示，要解決壅塞就要備妥工具，他表示，目前連假多會實施差別費率，前20公里免費，但國道應讓給長途旅次車流使用，因此建議需除取消免費，還應增加費用。

另外目前法律規定，特殊時段主管單位最多可將費率增2倍，但試想以雪山隧道為例，長約54公里、50元的通行費，即使提高到2倍的100元，費用調整幅度小，對民眾而言也不會因此改走替代道路，建議上限應提高到10倍，才能有效讓使用者改走替代道路。

▲運輸學會建議，拉高差別費率的上限，才能有效分流。（圖／黃國霖攝）

而端午連假凌晨都塞車，主因就是報復性旅遊，建議主管單位應調整高乘載管制與匝道儀控，如國5每個匝道都實施高乘載管制，管制時間也增加，目前規定3人以上車輛，也可提高到4人以上。為吸引民眾走替代道路，觀光局也可在替代道路周邊舉辦活動，如台2等，對民眾而言有活動玩，就不會覺得開車時間太久。

▲運輸學會指出，可實施預約制，鼓勵民眾上網登錄出遊時段。（圖／黃國霖攝）

林良泰表示，立法機關調整費率天花板後，可進一步執行單雙號車牌分流或預約上路，相較而言預約方式應可被大多數民眾接受，主管單位可以鼓勵方式，如抽獎送手機等，讓民眾主動上網登錄何時要去何地，並公開資訊，其他民眾就會自行判斷規劃旅程。

林良泰舉例，若實施預約制，國5兩匝道就一邊開放預約車流行走，一邊開放未預約車流行走，視情況相互交替，並控制雪隧內車流數量，若車流量過多即將雍塞，就可加強匝道儀控強度，慢慢開放車輛進入，車流一樣可排隊等待進入，就像去餐廳等位子排隊一樣，避免隧道內車流過低，交通服務品質低下。