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安以軒被熱飲燙到！紙袋一拿就破「熱茶燙孕肚」　麥當勞回應了！

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▲▼安以軒被燙到，表情相當痛苦。（圖／翻攝自安以軒微博）

▲安以軒被燙到，表情相當痛苦。（圖／翻攝自安以軒微博）

記者董美琪／綜合報導

藝人安以軒6月宣布懷二胎，沒想到8日她自爆遭麥當勞熱飲燙到，她難過說著：「那種火辣的熾痛感，至今難忘，大腿內側燙傷留下的疤痕，至今難消。」並直接點名麥當勞。對此，台灣網友紛紛好奇問，大陸網友也說這不是大陸的，還引起兩岸麥當勞分別出面回應。

安以軒8日在微博和FACEBOOK粉絲專頁寫下長文，表示半個月前請家人幫忙買麥當勞回家吃，坐在餐桌邊並一一將食物取出後，拿起裝有飲料那袋時可見底部似乎已經因為熱奶茶打翻而濕透，因此當她一拿起來2杯飲料直接穿破袋子並打翻在桌上，滾燙的飲料就這樣流到她腿上和孕肚上，表情看起來相當痛苦。

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▲▼安以軒被燙到，表情相當痛苦。（圖／翻攝自安以軒微博）

回憶起當時，安以軒說：「100度沸水沖泡的高溫熱飲就這樣在我手上腿上和肚子上流散開了，那種火辣的熾痛感，至今難忘，大腿內側燙傷留下的疤痕，至今難消。」她很慶幸是在家裡所以可以馬上去沖冷水和老公照顧，而且當時大兒子並沒有在身邊，也還好雖然嚇到宮縮去檢查後並沒有大礙。

經過這次可怕事情，安以軒心想如果今天不是她而是發生在抱著嬰兒的人、坐在車上等待享用美食的孩子、沒有足夠燙傷處理經驗的人或一個不方便沖水處理的人身上，那後果實在不堪設想。

▲▼安以軒被燙到，表情相當痛苦。（圖／翻攝自安以軒微博）

安以軒也標記麥當勞官方說，「欣賞停用塑料吸管的環保意識，作為一個大人小孩都愛的國際速食品牌，作為一個有著65年歷史、遍布全球的大型餐飲企業，請問，為何要把高溫熱飲裝進薄薄的紙袋？沒有環保杯架，甚至連塊厚紙板都沒有墊在下面！請問，熱飲外帶的安全隱患何時可以被徹底排除？」

不過由於安以軒沒有點名是哪裡的麥當勞，引起網路爭論。對此大陸網友看到後，紛紛說這不是大陸的包裝，應該在台灣吃的，「這應該要找港澳台的麥當勞吧，大陸的都是用塑膠袋包裝的。」

但台灣網友也認為這不在台灣，紛紛要求安以軒說明地點，「現在全球麥當勞都要去她版面發表聲明了」、「可能已經有些打翻在紙袋才會拿起紙袋就瞬間破掉，希望妳沒有事」、「我也是買過2次麥當勞玉米濃湯，也是從紙袋底部掉出燙到」。

也有人指出這應該是澳門的麥當勞，也有網友說澳門麥當勞紙袋特別特別薄，「我也幾次買飲料紙袋破掉！非常可怕」。

▲▼安以軒被燙到，表情相當痛苦。（圖／翻攝自安以軒微博）

大陸麥當勞趕緊在微博澄清，「感謝大家的關注，我們已向顧客表達了誠摯歉意，由於並非內地麥當勞產品，我們已向相關市場轉達提醒，避免此類事件再次發生，在中國內地，我們有標準操作規範防止飲料打翻，如為外帶飲料加裝塑膠袋，我們將引以為戒，一如既往嚴格執行安全服務標準，再次感謝大家的提醒。」

▲▼安以軒被燙到，大陸麥當勞澄清。（圖／翻攝自大陸麥當勞微博）

根據CTWANT報導，台灣麥當勞也說明，「台灣麥當勞致力提供顧客良好的用餐經驗，並要求員工提供餐點時，務必依據標準作業程序，確認是否蓋好飲料杯蓋並妥善放置。顧客若有需要，亦可向餐廳員工索取杯架盛裝飲料，並避免飲料因搖晃或碰撞發生溢出情事。由於該事件並非發生於台灣，麥當勞不便評論。」

作為一個未滿周歲孩子的媽 作為一個身懷六甲的孕婦， 這件事雖然已經過去半個月， 平復心情後，我還是想分享給大家。 那天請家人幫忙買麥當勞回來充飢， 從取餐到送到我面前不到十分鐘光景， 我一一拿出餐點，在拿出兩杯熱奶茶時， 竟然兩杯一起從紙袋子底部掉出、翻倒在我身上， 我因有身孕行動不便，又怕地上濕滑跌倒，不敢大動作跳開， 100度沸水沖泡的高温热饮就這樣在我手上腿上和肚子上流散開了， 那種火辣的熾痛感，至今難忘， 大腿內側燙傷留下的疤痕，至今難消。 萬幸是在家裏，可以立刻衝到浴室裡沖冷水， 萬幸是在家裡，我的小叮噹也在身邊照顧我並有一些燙傷緊急處理的知識，才免於留下嚴重的燙傷疤痕， 更萬幸的是我未滿一歲的兒子66沒有像往常一樣賴在我懷裏， 更加萬幸的是肚子裏的寶寶因我驚嚇造成宮縮並有異常胎動趕去醫院檢查後無大礙…… 轉念一想， 如果打開那袋熱飲的人不是我， 如果她懷裏正抱著一個嬰兒， 如果她是一個正坐在車裡等待享用美味的孩童， 如果她沒有足夠的燙傷處理經驗， 如果她不在一個方便沖水處理的地方， 那麼～ 後果將不堪設想！！！ 我懷著無比擔憂的心情，想向麥當勞還有更多的餐飲企業提出友好建議： 希望大家提高對熱飲外帶安全性的重視， 讓用餐者更加“安心&安全”的享用這刻的美味，不要讓類似的事件再次上演！ 作為一個母親，我提醒每一個媽媽，提醒每一個朋友， 購買熱飲時提醒商家妥善安全外带，如果不小心被燙到，盡快用冷水沖洗或用冰塊冷敷降溫！ 最後我想說： 麥當勞 我欣賞你停用塑料吸管的環保意識， 作為一個大人小孩都愛的國際速食品牌， 作為一個有著65年歷史、遍布全球的大型餐飲企業， 請問，為何要把高溫熱飲裝進薄薄的紙袋？沒有環保杯架，甚至連塊厚紙板都沒有墊在下面！ 請問，熱飲外帶的安全隱患何時可以被徹底排除? 這不是一個意外, 這是一個可以被避免掉的事件! 我 一定不是第一個被燙傷的人， 但 我希望我是最後一個……

安以軒 Ann 發佈於 2020年7月7日 星期二

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