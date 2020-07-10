曾是總統熱門人選！　朴元淳想成為「都教授」活400年：能一直當首爾市長

▲南韓首爾市長朴元淳。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

韓國首爾市長朴元淳9日下午失聯，警方大範圍搜索7小時後，在北岳山一帶尋獲朴元淳遺體，初步判定為自殺。被稱為「素人市長」的朴元淳在2015年接受《ETtoday新聞雲》專訪還曾表示，希望能夠像韓劇中的都敏俊教授一樣，「都敏俊就活了400多年啊！還能繼續當首爾市長的話，我有信心把首爾發展成為世界頂級的城市！」

曾被視為總統熱門人選的朴元淳，在2015年接受資深主播、《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧專訪。當時他以首爾的形象大使金秀賢，在「來自星星的你」劇中當紅的都教授一角做比喻，「希望今後100年的時間，還能當首爾市長！都敏俊就活了400多年啊！還能繼續當首爾市長的話，我有信心把首爾發展成為世界頂級的城市！」

▲黃寶慧獨家專訪首爾市長朴元淳後合影留念。（圖／黃寶慧提供）



人權律師出身的朴元淳在韓國政壇被視作政治奇蹟，2011年公民團體說服他以無黨籍身分投入首爾市長補選，當時他的支持率只有不到5％，結果卻擊敗大國家黨提名的國會議員羅卿瑗，當選為新任首爾市長，終結大國家黨在首爾的九年執政，最後順利在2015年連任成功。

朴元淳提到，「首爾有三大優勢，一是美麗的自然風景，二是歷史悠久，過去600多年，朝鮮王朝的首都都在首爾，第三，我認為人才是我們的寶貝，能夠做好這三方面的工作，就能提高首爾的競爭力。」

朴元淳遺體在當地時間3點被移至醫院，現場許多朴元淳的友人、支持民眾守候，一看到市長的遺體被抬入紛紛落淚哭喊「醒醒朴元淳」、「我愛你朴元淳」、「對不起朴元淳」。警方隨即也跟家屬協商，討論是否對朴元淳遺體進行解剖，以進一步確認死亡原因。

看看《ETtoday新聞雲》專訪

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