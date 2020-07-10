影／遺言曝光！朴元淳「我好累，抱歉」...致電總理「絕望」口吻取消飯局

▲首爾市長朴元淳遺體10日凌晨被尋獲，生前原預計見國務總理丁世均。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市長朴元淳（박원순）疑似身陷性騷風波，10日凌晨12時20分屍體於北嶽山肅靖門一帶被搜救犬尋獲。其實該日中午朴元淳原訂與國務總理丁世均（정세균）有飯局，即便早已取消所有市政行程後仍欲守約前往，然而最後卻以絕望的口吻致電婉拒，成為生前最後一道遺言。

韓媒《朝鮮日報》獨家引述政治圈消息人士，表示除了既定的市政行程以外，朴元淳在該日中午還有與總理丁世均的飯局。朴元淳身邊的幕僚表示，「朴市長當日身體狀況欠佳，原本早已取消所有上午行程，卻還對我們說，中午要到總理官邸，吩咐我們做好準備。」

但最後，朴元淳卻親自打電話給丁世均，「真的好累，非常抱歉」，直接取消先前的邀約，之後行蹤成謎，直到被眾人發現時，早已成為冰冷的遺體。

外界推測，疑似是前市廳女秘書在律師陪同下向警方控告遭性騷擾，才會讓朴元淳選擇以極端方式結束性命。朴元淳離世後，市長一職將由副市長徐正協（서정협）代理，市長補選預計於明年4月7日舉行。

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