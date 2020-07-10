首爾在位最長市長！朴元淳任期9年驟逝…性騷擾案不起訴

▲首爾市長朴元淳失聯7小時，遺體深山尋獲。（圖／翻攝自朴元淳臉書）



記者柯振中／綜合報導

南韓首爾市長朴元淳捲入性侵疑雲，9日留下遺書失聯，7小時後在北嶽山一帶被發現，已經失去呼吸心跳，引起社會震驚。朴元淳是人權律師出身，擔任首爾市長時間長達9年，是首爾在位最長的市長，驟逝引起國際關注，捲入的性騷擾案最後也以「不起訴」終結。

綜合韓媒報導，首爾市府9日上午宣布，由於朴元淳市長身體不適，取消當天所有行程，但過沒多久，失蹤的消息立刻傳出，震驚南韓社會。警方投入大批警力，鎖定朴元淳手機最後定位的「城北區芬蘭大使館」，展開詳細搜索。

經過7個小時的搜尋，搜救隊9日晚間在首爾成均館大學後門臥龍公園附近發現朴元淳的遺體，朴元淳身上穿著登山服，已明顯死亡。

▼搜救隊尋獲首爾市長朴元淳遺體。（圖／達志影像／AP）



據了解，朴元淳是人權律師出身，曾因反對獨裁統治，被視為異端，還被趕出大學校園，後來協助推廣民間慈善機構，才漸漸被外界所認識。

由於前任市長吳世勳請辭，首爾2011年舉辦市長補選，朴元淳在選舉前2個月以無黨籍的身分宣布參戰，得到許多支持，以53％的得票率打敗大國家黨的對手羅卿瑗，結束保守派對首爾將近10年的治理。

朴元淳2012年加入民主統合黨（新政治民主聯合的前身），2014年、2018年參選首爾市長選舉，都以過半的得票率打敗對手，至身亡意外傳出時，已擔任9年的首爾市長，是有史以來任期最長的首爾市長。

▼朴元淳已擔任9年的首爾市長，是首爾任期最長的市長。（資料照／記者謝婷婷攝）



在失蹤的這段期間內，曾有消息人士爆料，朴元淳的失聯可能與近日捲入的案件有關，一名首爾市長秘書室的秘書向警方舉發，就職的期間內，不斷遭到市長以肢體、手機短訊騷擾。

警方隨後證實這件消息，該名秘書稱，受害者還不只一位，朴元淳會是本案的傳喚對象之一，但因為朴元淳已經身亡，依據法律規定，案件只能以「不起訴」終結。

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