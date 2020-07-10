奧迪跑車爆牆！酒駕撞9車衝壁　「破大洞通地」

▲林男深夜駕駛奧迪轎車撞民宅，磚牆當場被撞出一個大洞。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市信義區10日凌晨4時許，一名男子酒後開著奧迪雙門跑車，行經林口街時自撞路口一處民宅，把磚牆撞出一個大洞，大量磚石噴飛屋內嚇壞住戶，路旁停放的7輛機車、2輛轎車也遭波及受損，肇事的跑車則車頭嚴重變形。警方對駕駛酒測後，酒測值高達0.92，訊後依公共危險罪嫌將他移送法辦。

▲肇事車輛車頭受損，警方將林男帶回偵辦。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，林姓男子（23歲）事發時開著新車價約220萬元的奧迪A5雙門跑車，行經林口街時高速撞上路口民宅，強大撞擊力把民宅1樓的磚牆撞出一個大洞，碎磚塊噴飛滿地，路旁停放的汽、機車也遭波及，共計有7輛機車遭撞壞、2輛轎車鈑金受損。而肇事跑車車內的安全氣囊全數炸開，還從車內噴出一支甩棍，車內2人均未受傷。

屋主表示，當時在睡夢中突然聽到一聲巨響，連1歲7個月大的孫子也被嚇哭，出來時看到磚頭都噴飛到屋內，玻璃、傢俱都有損壞，還好家人都沒受傷。有看到從肇事的轎車上出來2名年輕男子，其中一人身上帶著濃重酒味，另一人則被事故嚇傻蹲在路邊。

▲路邊停放的多輛汽、機車遭波及，肇事的奧迪轎車車頭嚴重受損。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報到場時，車上另一名男子已先離開，只留下爛醉的林男在場。警方對林男進行酒測後，發現他酒測值高達0.92，立即將他上銬帶回，全案將依公共危險、毀損等罪嫌偵辦，同時將調閱監視器，釐清事故發生原因，並持續追查逃逸的另一名男子。



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