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賠到脫褲了！23歲男業務借Audi A5上夜店　10杯香檳秒斷片...撞破民宅毀9車

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記者邱中岳／台北報導

1名男子從台中北上，與朋友在9日前往北市夜店狂歡，一行人喝到10日凌晨離開夜店，但男子竟酒駕開著向朋友借來新車價220萬起跳的Audi A5轎跑車離開，行經信義區林口街附近時，竟失控先撞上民宅，後來又撞上2台汽車以及9台機車。

警方調查，23歲的林姓男子，高中畢業後就在3C產業當起業務員，9日在台中向朋友借來了新車價220萬起跳的Audi A5北上找朋友，一夥人在9日晚上前往夜店狂歡，林姓男子竟然在喝了10杯香檳後，與東姓友人一起開車離開，但卻在行經信義區林口街時，先撞上民宅，然後又撞倒9台汽、機車。

▲▼林男酒駕開著百萬名車，先擦撞民宅後又撞倒9部汽、機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林男酒駕開著百萬名車，先擦撞民宅後又撞倒9部汽、機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後趕往現場，發現林姓男子酒測值高達0.92，事後警方也依照公共危險罪嫌將男子送辦，副駕駛座的東姓友人則先行離開，但因未阻止林男酒駕，事後也恐遭警方舉發。

警方到場後發現，整部Audi A5雙門跑車，撞上民宅圍牆後，又撞上2部汽車、7部機車，車頭整個幾乎全毀，有部分機車也被撞得面目全非，警方目前也聯繫被害人到場處理受損的汽、機車。

▲▼林男酒駕開著百萬名車，先擦撞民宅後又撞倒9部汽、機車。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲林男聲稱在夜店喝完10杯香檳後斷片，根本不知道為何會開車上路。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓駕駛向警方表示，凌晨在夜店喝完10杯香檳，但是喝完後就斷片，根本不知道自己怎麼離開夜店，有意識後就發現車子撞毀，且波及到民宅以及汽、機車，對此也感到相當懊悔。

▲▼林男深夜駕駛奧迪轎車撞民宅，磚牆當場被撞出一個大洞。（圖／記者游宗樺攝）

▲林姓男子向朋友借來2百萬的Audi A5北上，夜店狂歡後酒駕擦撞民宅，造成車頭幾乎全毀。（圖／記者游宗樺攝）

據悉，林姓男子從高中畢業後，就一直在3C產業當業務員，當天是向朋友借來Audi A5北上找朋友，沒想到竟失控撞上民宅以及路邊的汽機車。

而該輛Audi A5雙門跑車，價格約在220萬元左右，因無窗框、雙門以及流線型的跑車設計，深受年輕族群的喜愛，且0至100公里加速僅需7.3秒，最高極速更可達到240公里。

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