苗栗大一生騎車自撞癱瘓　家長喊「爛路」請國賠4284萬...判決出爐

▲家長質疑聯大路設計有瑕疵，因而要求國賠；但法官認定是車速過快引發意外，因此駁回請求。（圖／翻攝Google Map）

記者黃孟珍／苗栗報導

就讀國立聯合大學一年級的巫姓學生，在2014年11月28日中午騎乘機車行經聯大路時，疑車速太快自撞花檯而癱瘓；家長認為意外主因為道路設計有問題，因而提告苗栗縣政府，並要求國賠4千2百多萬元；但苗栗地方法院審理後，發現道路設計並無不妥，肇事原因為車速過快引起，因此駁回請求。

聯大路是聯合大學通往八甲校區的通聯道路，全長2.6公里，因附近居民不多，因此車流量不大，幾乎都是聯大學生上下課在使用，但因坡陡彎道多，通車10年以來車禍頻傳；2019年更有2名學生因此命喪黃泉；據警方統計，近年來發生車禍死傷的原因，皆以車速過快及未保持安全距離為主。

而這名就讀大一的巫姓學生，2014年11月時騎車行經聯大路、台13線路口，不慎自撞轉彎處的路邊花檯，造成全身多處創傷、頸椎粉碎性骨折、脊椎更是嚴重受損，導致全身癱瘓；他的家屬認為是聯大路的設計有瑕疵，才會造成巫生發生意外；其家人計算醫療費用、聘僱外籍看護費用、購置醫療輔具費用及工作收入減少損害、精神慰撫金，向闢建聯大路的縣府求償4284萬餘元。

縣府也出面回應，認為聯大路設計依交通部所定的「公路路線設計規範」設計，車禍與道路設置或管理並無因果關係，法院也囑託交通大學運輸研究所鑑定，依據結果顯示，聯大路的寬度、坡度、曲度、超高度、鋪面阻力係數等設置或管理，都在規範範圍內，且分析機車擦觸緣石時的時速約56.6～62.7 公里。因此認為聯大路設置或管理，符合法規範，且車禍肇因是超速行駛，駁回請求。

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