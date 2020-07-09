抽血酒測「不具法庭證據能力」！台中男自摔挨罰1.5萬　勝訴罰單判免繳

▲李男騎車自摔送醫，在未被告知的情況下遭院方進行抽血酒測，因此吃上1萬5000元罰單。（示意圖，與本案無關／資料照）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市沙鹿區一名李姓男子108年1月清晨騎車外出上班，不料途中卻因精神不濟而自摔，重傷一度昏厥，事後院方對其進行抽血檢測，換算李男酒測吐氣值為0.175mg/L，因此警方依公共危險罪嫌偵辦，並開出1萬5000元罰單。但李男自認案發前並無飲酒，因此提出上訴。台中地院法官依法醫見解審酌，認為醫療上抽血酒測因易受外在因素干擾，因此結果僅能提供參考，難以作為法庭上證據，因此撤銷罰單，判李男免罰。

判決書內容指出，李男108年1月11日晚間8時許與好友在沙鹿區便利商店相聚聊天，期間還吃了便利商店所售的義大利麵及礦泉水，眾人相聚到凌晨時分才各自返家；翌日清晨6時，李男早起騎車上班，不料途中因精神不濟，行經沙鹿區三民路段時自摔，導致下巴受傷、右腳骨折，傷勢相當嚴重一度昏迷。

李男控訴，當救護車到場時他已經清醒，也見到警方到場，但現場員警並未要求吹氣酒測，且被送到光田綜合醫院開刀時，院方也未敘明醫療過程中有抽血酒測，但事後卻突然告知經抽血後酒測值0.035G%，換算吐氣值0.175mg/L，並對他開出1萬5000元罰單，讓他無法接受。李男自認平時沒有飲酒習慣，且案發當下、及前一天晚上也未喝酒，現場友人都可以作證，會發生自摔車禍純粹是精神不濟，因此提出上訴。

台中地院審酌時，法官依法務部法醫研究所函覆，稱酒精進入人體後95%會由肝臟酵素代謝，僅5%酒精由尿液、汗水、糞便排出，酒精代謝應不致受到尿毒症、肝疾影響；且抽血酒測結果可能受到院方是否使用正確檢體收集管、檢體個別特性、急救輸液等因素干擾，檢驗結果僅能提供醫療參考，並不具法庭證據能力。因此最後判處李男勝訴，罰單撤銷免罰。