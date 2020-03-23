日本市佔NO.1眼鏡連鎖店登台　價格透明配到好追加費用0元

▲「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」海外一號店在台開幕，藝人修杰楷也到場體驗，並分享他的獨到修式眼鏡選配哲學。（圖／品牌提供）

消費中心／台北報導

時尚的完成度在於臉，就算是大近視眼，挑對眼鏡配戴，不僅可以讓整個人看起來更有型，搭配平常的穿搭，還能增添一股文青知性、溫柔氣質或成熟斯文，為整體感覺加分，給人留下深刻印象。關於眼鏡造型的搭配範例，不少日雜有整理文分享，以前很多人也會因為日本眼鏡款式多、有設計感又平價，去玩的時候順便配一副回來，但現在日本最大、市佔率第一眼鏡連鎖品牌，首度登台開幕海外一號店，在台灣隨時都能配出正宗日系感。

在日本以「頂點眼鏡MEGANE TOP」起家，自1980年創業以來，經營專業眼鏡店約40年歷史，2006年成立「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」後，在日本已擁有950間以上連鎖門市，全球海外一號店首度登台，在統一時代百貨台北店盛大開幕當天，身為「爸」氣暖男、也是帥氣型男的修杰楷，也特地撥空前往朝聖去日本必逛的眼鏡品牌，並且分享他個人獨到的修式眼鏡選配哲學。

▲修杰楷體驗輕盈配戴感受。（圖／品牌提供）

平時因為工作或拍戲需要，修杰楷總是得戴著隱形眼鏡亮相，在螢光幕前展現電眼魅力，但他私底下其實是個眼鏡男，手邊輪流交替配戴的眼鏡就有4副，看電視、外出、做造型或運動，不同場合用不同眼鏡，說明了他對於眼睛小細節很講究，而在選擇眼鏡時，他則透露自己滿挑剔的，要輕盈舒適，也要著重實用功能性、價格親民，同時兼具外觀設計符合臉型好搭配，因為眼鏡不是很快就被淘汰的單品，要長久配戴的話，考量的因素很多，各方面都要兼顧。

修杰楷本身近視400度外加散光，眼鏡成為他經常需要選配的單品，日本旅遊時也會到當地眼鏡行逛逛，因此對於市佔率高的「眼鏡市場」並不陌生，這次配戴了這兩款品牌在台灣的主力商品，其中由職人技術打造的ZEROGRA無重力舒壓系列鏡框，將ß合金輕巧且韌性強的特性發揮至極致，讓他戴上後直誇「真的很輕盈」，而另一款運動科技系列鏡框更是完全打中他的心。

▲極輕舒適、適合整日配戴眼鏡需求的ZEROGRA無重力舒壓系列，穩定貼合臉型，動、靜都很FIT的i-ATHLETE運動科技系列，這兩款是台灣的主力商品。（圖／記者黃克翔攝）

修杰楷說，「最近在家有時間就會運動健身，這時候就會戴著眼鏡，而最常遇到流汗滑落問題，正好眼鏡市場推出這副運動眼鏡，除了輕量化、抗汗漬髒汙、防水性、防脫落、不易晃動等，各方面都是針對運動設計之外，它也兼具了外型，所以平常休閒裝扮很適合直接配戴出門，尤其走在街上突然跑起來，完全不用擔心眼鏡會掉，真的是一舉數得，契合到我的日常使用需求。」

對大部分的現代人來說，眼鏡除了用來矯正視力，也已經變成流行時尚的定番單品，能透過個性穿搭傳遞給人不同印象，或者因應不同生活習慣需求搭配。而海外一號店在正式開幕之前，品牌業者特地在台灣進行市場調查，台灣頂點眼鏡市場總經理田川肇發現，度數高低或鏡片選擇不同而必須追加費用，或是選好鏡框與鏡片之後，結果眼鏡價錢突然變高，像這樣市場價格不透明，導致台灣消費者購買時經常感到不安。

▲台灣頂點眼鏡市場總經理田川肇。（圖／品牌提供）

田川肇總經理表示，「頂點眼鏡MEGANE TOP」來台設立海外一號店，不僅帶來高品質眼鏡，台灣市場商品保證8成以上為日本製造，甚至比日本門市比例還要多之外，也提供了非常完整且透明的實惠價格，即使有散光、老花要配多焦，都不會另外再加價，配到好更划算，從生產、販賣到維修，與日本同步貫徹JAPAN QUALITY追求完美的服務流程。此外，台灣對於日本品牌的友好感，以及台日之間交流頻繁，也是海外一號店選定在台灣設立的原因之一。

「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」在眼鏡聖地日本鯖江設有專屬工廠，傳承百年工藝與精益求精的完美追求，致力開發舒適且堅固耐用的鏡框，無論任何度數、散光程度，即使搭配多焦鏡片，皆享鏡框價配到好服務，追加費用0元；另有升級高機能鏡片款（各項加價1000元）豐富生活體驗；單焦鏡片款再享「當日交件」快速服務。從挑選鏡框、專業驗光到搭配鏡片，提供完整的日式專業檢測，配合生活習慣與狀態推薦眼鏡，做到鏡框個人化調校交件、鏡框1年鏡片6個月的售後安心保固，帶給消費者最多且最好的品質選擇。

▲眼鏡市場MEGANE ICHIBA海外一號開幕首日，吸引許多民眾前往感受日本製眼鏡的魅力。（圖／記者黃克翔攝）

結合售價透明化與日式專業服務的優勢，「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」統一時代百貨台北店率先登場後，接下來將陸續在SOGO百貨台北忠孝館、SOGO百貨新竹店、遠東百貨桃園、Top City台中大遠百等展店，並祭出各店開幕優惠活動，來店即贈送Hello Kitty獨家聯名拭鏡布，每店限量1,000份；消費滿1,500元以上，贈送Hello Kitty獨家聯名手提包，每店限量500份；另有超值現金大方抽，凡於店內購買一付眼鏡，即可參加現金抽獎，最大獎現金3,000元。

田川肇總經理提到，「眼鏡市場MEGANE ICHIBA」預計於2020年在台開設15～20家分店，除了百貨櫃點，也會開街邊店，讓更多不同年齡族群有機會體驗來自日本的高機能時尚眼鏡，享受專屬自己的眼鏡配戴樂趣。