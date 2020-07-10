「凍豆腐」抗老化+燃脂加倍！　她這樣吃「月瘦3公斤」

▲日本知名模特兒梨花靠著「豆腐減肥法」，一個月瘦3公斤。（圖／視覺中國CFP）

記者施怡妏／綜合報導

近來日本風行「凍豆腐瘦身法」，日本知名模特兒梨花也曾在個人社群網站上表示，自己十分喜愛此種減肥法，除了有飽足感之外，還可以燃燒卡路里、抗老化，避免肌膚鬆弛產生皺紋，一舉多得的效果讓她一個月就瘦了3公斤。

據《早安健康》報導，日本營養師立原瑞穂表示，豆腐中含有豐富的蛋白質，其中，「凍豆腐含有的必須胺基酸BCAA，只能從食物中攝取，能促進代謝、燃燒脂肪，還有優質的脂質不飽和脂肪酸、豐富的卵磷脂」，只要在日常菜色中加入凍豆腐，就能感受到飽足感，還不需要特別計算卡路里，蛋白質的含量也不會輸給肉類，「可在晚餐時將碳水化合物換成一塊凍豆腐，因為其中富含膳食纖維和水分，很容易就會產生飽足感。」

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凍豆腐因為經過了「冷凍」的過程，營養價值濃縮轉化為蛋白質，雖然維生素B1、B2減少，但美容與健康的效果卻提升了。若要以豆腐取代肉類，則需要適時的補充維生素B群；烹調時要注意避免使用油炸，且豆腐本身沒有味道，有些民眾會加入過多的調味，加上凍豆腐會吸附湯汁、醬汁，可能在無形之中吃下更多的熱量，反而越吃越胖。