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肯德基連續3天「買1送1」　網封神級「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸！

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▲▼肯德基近來主打「國民夜市美食」，網封神級「紐奧良咔滋雞皮」回歸限時販售。（圖／肯德基提供）

▲網封神級「紐奧良咔滋雞皮」全台回歸限時販售，肯德基指定門市開賣首3日「買1送1」。（圖／肯德基提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基在今年1月限時限量販售的「紐奧良咔滋雞皮」引發網友熱議，甚至封為「神級產品」敲碗求賣，今（9）日業者宣布將於7月14日起回歸，全台門市在每晚8點宵夜吧準時開賣，同時開賣起連續3天，將於台北士林、新竹大同、台南中華3間指定店面推出前50名「買1送1」活動。

▲▼肯德基近來主打「國民夜市美食」，網封神級「紐奧良咔滋雞皮」回歸限時販售。（圖／肯德基提供）

▲肯德基近來主打「國民夜市美食」，網封神級「紐奧良咔滋雞皮」回歸，全台門市晚上8點開賣。（圖／肯德基提供）

肯得基表示，許多粉絲敲碗希望「紐奧良咔滋雞皮」能夠回歸繼續賣，如今將於7月14日至8月31日限時回歸，全台門市每晚8點宵夜時段準時開賣，同時為回饋粉絲，開賣首3日（7月14日至16日）於台北士林、新竹大同、台南中華3間指定餐廳，推出買1送1活動，凡於活動當日前50名單點「紐奧良咔滋雞皮」的消費者，可再免費獲得「紐奧良咔滋雞皮」1份，而每人限購一份、只限內用、外帶。

業者說明，「紐奧良咔滋雞皮」是以大塊完整新鮮雞皮，結合經典11種獨門香料裹粉酥炸，再撒上美式紐奧良風味粉製作而成，一口咬下，可瞬間感受融合酥、脆、爽多層次口感，擄獲許多消費者的心。

▲▼肯德基近來主打「國民夜市美食」，網封神級「紐奧良咔滋雞皮」回歸限時販售。（圖／肯德基提供）

▲肯德基近來主打「國民夜市美食」，更推出雞皮與奶茶組合而成的「奶雞滿足餐」。（圖／肯德基提供）

肯德基表示近來將「國民夜市美食」元素注入，除了「紐奧良咔滋雞皮」，還有台式經典「ㄎㄎ珍珠奶茶」、國民甜點「整顆布丁奶茶」及長期受消費者歡迎的「雙色地瓜QQ球」此等夜市系小食，更推出雞皮與奶茶組合而成的「奶雞滿足餐」，讓消費者不必去夜市人擠人，也可享受到夜市美食。

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