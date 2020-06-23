振興前小確幸！肯德基推「吃雞1送3」　吃炸雞送3杯小可或3蛋撻

▲振興前小確幸！肯德基推「吃雞1送3」。（圖／肯德基提供）



記者林育綾／台北報導

為體貼大眾繳完稅後荷包乾扁不少，在振興券發放之前提供小確幸，肯德基特別在今（23）日宣布推出「吃雞1送3」優惠活動，即日起至7/14前凡購買經典六塊雞組合A餐，即贈小可樂3杯；購買六塊雞組合派對B餐，即贈原味蛋撻3個，全台門市內用、外帶、預定快取貨外送皆適用！

肯德基自即日起至7月14日推出「吃雞1送3」優惠，凡購買售價299元經典A餐六塊雞組合，即贈小可樂3杯（市價81元）；購買售價409元派對B餐六塊雞組合，即贈原味蛋撻3個（市價105元）。

▲肯德基推「吃雞1送3」，購買六塊雞組合派對B餐，即贈原味蛋撻3個。（圖／肯德基提供）



不過肯德基也表示，此優惠不得與其他優惠（含其它全國優惠券）併用，僅適用「桶餐／套餐加點優惠」，且贈送之優惠商品不可加價升級或更換，而炸雞不可挑選部位，但可選擇辣與不辣。活動僅限在優惠期間使用，數量有限，售完為止。

▲繼光香香雞也推出超狂端午連假優惠。（圖／繼光香香雞提供）

此外人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」也宣布，端午連假25日至28日限時4天，全門市推出「10元加購活動」超狂優惠，期間只要到店消費滿百元，就享10元加購35元指定商品優惠，包括今年甫推出的人氣新品塔香蘿蔔糕、塔香百頁豆腐，還有超夯的金沙芋泥球、甜心地瓜球及煉乳小饅頭。

端午揪團吃！繼光香香雞限時4天「10元吃明星夯品」 芋泥球、百葉豆腐都有

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