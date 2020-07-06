9塊雞只要309元！肯德基「國際炸雞日」推5超殺優惠　網嗨敲碗：沒蛋塔日嗎

▲今（6）日是國際炸雞日。（圖／翻攝自「肯德基」官網）

記者曾筠淇／綜合報導

「國際炸雞日」一定要大口吃雞吃到爽！肯德基在去年就曾為了慶祝「國際炸雞日」而祭出超狂優惠。今年7月6日至7月9日，只要加入肯德基的LINE好友，同樣也能獲得專屬優惠，「9塊雞炸、烤任選」只要309元，代碼50214。優惠一出，立馬吸引大票網友直呼「超便宜」、「CP值很高」，還有人敲碗笑問能不能開創「國際蛋塔日」。

7月6日是「國際炸雞日」，台灣肯德基在今年一共推出5大優惠，去年大受好評的「9塊雞桶$309」更是重出江湖，吸引大票忠實老粉。優惠分別為「5塊雞桶+可樂225元」、「6塊雞桶269元」、「8塊雞桶+蛋撻+可樂共469元」、「10塊雞桶+原味蛋撻禮盒+雞米花分享盒+可樂共629元」。

請繼續往下閱讀...

不過，最划算的還是「9塊雞桶$309」，一塊雞平均竟然不到35元，CP值爆表。現在只要加入LINE好友，就能獲得專屬優惠，活動期間從7月6日至7月9日，非早餐時段（早上10:30後）都有供應炸雞，雖然無法挑選部位，但這次則可以更換成烤雞，也能自由選擇要辣或不辣，不過烤雞有限門市，同時也只限午晚餐時段。

▲除了炸雞，肯德基的蛋撻也大受歡迎。（圖／記者黃君瀚攝）

不少網友看到優惠後表示，「很便宜了，一般優惠券平均一塊大概40」、「9塊雞309還是cp值很高」、「九塊309超便宜了吧，平常優惠券或每月九號也沒有這麼便宜」、「國際變胖日」、「竟然還有這種日」、「沒有國際蛋塔日嗎」。

也有許多認為並不是那麼好康，「上次拿到比雞翅還小的腿」、「現在炸雞塊變得超級小」、「雞腿真的小到不行」、「縮水有嚇到」、「小到1人能吃5塊沒問題」、「殘障的雞腿我無法接受」。