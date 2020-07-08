北捷1280月票坐破萬...暗藏「大漏洞」！他點出真相：該查　曝3拯救法

▲吳承羲指出，月票的設計上有個很大的缺點，就是「沒有實名制」。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾羿翔／綜合報導



北市長柯文哲發現有旅客使用北捷1280吃到飽月票，坐捷運坐到1萬元，於是下令調查旅客軌跡。家醫科醫師吳承羲對此表示，1280月票的最大缺失就是少了「實名制」。為避免坐到1萬元的事件再發生，吳承羲點出3大改善建議，也提到「其實比較怕的是出現或利用程式、制度漏洞營利，複製側錄卡號做王八卡供多人使用」。

醫師吳承羲7日在臉書粉專《東村誠醫師的診療室》PO文表示，當年訂1280這個票價，「其實我們可以算一下。」以每月上班日22天為例，平均每天花超過60元，也就是單程30元以上，買月票就划算，更不用說如果分母除以30，更是一天花45元以上就划算，因為週末有可能跑外縣市或更遠的區。

吳承羲也指出，但月票的設計上有個很大的缺點，就是「沒有實名制」，雖然有限制「每次限一人搭乘使用」，但無記名卡片可以轉讓借他人使用，這是不太合理的部分。吳也舉例，一般遊樂園、博物館年票都不會限制你進出幾次，如果有人真的閒到無以復加，家裡住隔壁，只要不妨礙其他人，每天把它當自家後院也沒人管你，「但不能借予他人使用才合理。」

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▲柯文哲下令調查旅客軌跡。（圖／記者徐斌慎攝）

針對有人坐到1萬元的狀況，吳承羲提出3大改善重點，包括「提高定價」、「增加使用限制」（從無限吃到飽，變成有限吃到飽、例如一個月限量搭120趟），以及「取消／升級服務」。

該不該查旅客軌跡？吳承羲則與柯P想法相同，都認為「該查」，不過吳表示，「其實不用大張旗鼓講出來」，畢竟後台紀錄一看就知道了，譬如短時間內大量多次進出某站，或者是當空中飛人，才剛從淡水出站，下一秒在新店進站。



吳承羲還說，其實比較怕的是出現或利用程式、制度漏洞營利，複製側錄卡號做王八卡供多人使用、或是蓄意刷高某條公車路線、站點人潮流量。台北市長柯文哲2018年推行「雙北1280月票」，只要向捷運公司申請、付款，就能在30日內無限次搭乘捷運、公車，且能享有YouBike前30分鐘免費的優惠。