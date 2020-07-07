1280月票「破萬太誇張」？他神分析暗黑真相：幫省錢還不開心

▲搭北捷月票如何破萬元，各界都好奇！（圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

對雙北民眾來說，1280元吃到飽月票是省錢福音，但台北市長柯文哲6日自爆，竟有民眾坐到1萬元，懷疑是利用捷運在做快遞，要求徹查旅客軌跡！消息一出，網友拿出「燒肉吃到飽」來分析月票實質用途，「幫你抓看是否有偷雞摸狗的人，幫你省錢，啊你還不開心到底是有什麼問題？」

一名網友在臉書PTT表示，以最遠距離淡水到新店票價65元，工作22日來回計算，每月交通費2860元，若想坐到破萬元，「每天要來回淡水新店三趟才有辦法做到」，況且單趟搭乘就耗費1小時，「也就是他每天花了三小時坐捷運，正常來說，大家覺得合理嗎？」

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事實上，柯文哲主持交通會報時指出，1280元月票是鼓勵搭乘，但個案車資破萬，實在相當誇張，很想知道到底是何方神聖，「應該是有人利用捷運在做快遞」、「還要給他免費、都不要錢嗎？」

▲柯文哲下令徹查！（圖／記者徐斌慎攝）



對此，台北市議員徐巧芯在底下痛批，搭到破萬的是極少數個案，若以此來類推大多數使用者，根本就沒搞清楚真實狀況，推出了1280月票，可以讓人無限搭乘，「開吃到飽餐廳，就不要怪對方吃得多。」

腦筋動得快的原PO也拿「燒肉吃到飽」來舉例，正常來說，一個人吃個2公斤的食材早已撐肚，當有客人可吃完20公斤的肉，「你是老闆，你不會想看看到底發生什麼事」、「你不會懷疑有客人把親朋好友偷偷帶進來吃？」「不會懷疑客人的背包裡藏了一堆肉帶回家開烤肉趴踢？如果真的有，你不會想報警抓他？」

原PO認為，遇到特殊案例發生，「如果你今天是台北市民，你不就是這個燒肉店的老闆？今天有店員要幫你抓看是否有偷雞摸狗的人，幫你省錢，啊你還不開心到底是有什麼問題？」

文章曝光後，底下網友熱議，「想也知道是濫用，而且可能是多人共用阿」、「這麼多錢絕對不是距離，是頻繁進出站吧」、「有異常做調查很正常，看結果出來怎處理」、「對於這樣的使用者，是否排擠他人使用與及是否造成過多耗損」、「抓寶可夢怎麼不可能」、「我覺得是旅館借卡給旅客啦」、「去問1280正常使用者一定都很支持查啦」、「上萬很難，我以前通勤真的三小時也才4000」、「應該是通勤外又跑業務進進出出吧」。

▲網友正反議論！（圖／翻攝PTT）



至於如何防堵？柯文哲認為，原則上是簡政輕稅，不會為了防止漏洞搞得很複雜，因為畢竟是少數人，不用為1個、2個人修改閘門、設計、程式重改，他看一看也沒有講話，不過還是要研究 ，只是看到統計發現大概有幾個人使用超過1萬塊。柯也強調，「不要緊張，我們在查還是會注意個資法，不會違反個資法」。