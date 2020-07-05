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環狀線營運不如預期擬收回經營權　侯友宜：新北要有勇氣承擔

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▲▼侯友宜出席二重埔市民活動中心、二重公園暨地下停車場啟用典禮。（圖／記者楊蕓攝）

▲侯友宜出席二重埔市民活動中心、二重公園暨地下停車場啟用典禮。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

由北捷公司經營的新北環狀線通車近半年，但營運成績不如預期，新北市長侯友宜日前提出希望收回在境內的捷運經營權，台北市長柯文哲則回應侯市長的建議是對的，可以討論，最後再請交通部仲裁。侯友宜5日受訪時表示，因疫情讓環狀線營運不是很好，但「自己的捷運自己要承擔，做得不好絕對是我們的事情，不可以去怪別人」，認為新北市要有勇氣去承擔這些責任。

捷運環狀線通車近半年，原本估計運量每日10萬人次，實際每天卻不到4萬人次。對此，新北市議員葉元之3日總質詢時指出，全境都在新北市的環狀線委託台北捷運公司營運，但新北要自負盈虧，每年還要付給3000多萬行政管理費，甚至行銷費用要自己出，他要求市府應收回營運。

▲▼環狀線通車典禮，侯友宜、柯文哲試乘。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜、柯文哲出席環狀線通車典禮。（資料照／記者湯興漢攝）

侯友宜當時回應，新北市府與北捷簽約3年，但有問題就要討論，「哪有行銷費還要我們付的，沒道理」，新北已與台北捷運密集討論，盡速收回「自己的捷運自己經營」。

侯友宜5日上午出席二重埔市民活動中心、二重公園暨地下停車場啟用典禮，會後受訪時表示，他可以完全理解這段期間因為疫情讓環狀線的營運不是很好，他感謝台北捷運公司從營運、規劃、設計真的付出了很多的心血，不過，畢竟「自己的捷運自己要承擔，做得不好絕對是我們的事情，不可以去怪別人」，所以新北市要有勇氣去承擔這些責任。

侯友宜表示，當時以台北為中心的捷運輻射系統，現在已經變成新北、雙北的雙捷運系統，環狀線在新北市的轄區裡面，我們就自己好好的經營，此外，他感謝柯文哲一直以來對新北市的支持，「我們雙北在兩位市長、大家共同能夠合作底下，以保障雙北市民最大的權益，我們攜手共同創造雙北市的未來。」

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