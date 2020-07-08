展現維護治安決心　台南市掃黑肅槍及打擊非法吸金不手軟！

記者林悅／台南報導

台南市警局為持續打擊犯罪幫派組織，強勢剷除不法份子，遏制街頭暴力危害行為，自7月1日起配合警政署發動第2次全國同步掃黑行動專案，共檢肅治平專案首惡2人、共犯16人到案，另查獲第2級毒品製毒工廠1處、槍砲案2件2人，重利案18件25人，充分展現警方嚴正執法掃蕩黑道幫派之決心與魄力。

▲台南市警局配合警政署發動第2次全國同步掃黑行動專案，共檢肅治平專案首惡2人、共犯16人到案，另查獲製毒工廠、槍砲案及重利案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次掃黑專案行動在台南地檢署全力支持下共核發搜索票23張、拘票16張，經調集各分局警力，總計動員近百名警力，同步執行搜索，分別緝獲以張姓男子為首之暴力討債集團及共犯5人到案，該集團長期橫行台南市，假借債權名義行恐嚇取財之實，並向各公司行號收取保護費，為達成目的，恐嚇、擄人無所不盡其極；另緝獲以楊姓男子為首之暴力犯罪集團及共犯6人到案，該集團動輒號召手下幫眾成員在關廟區，犯下多起恐嚇、妨害自由案，以仗勢糾眾暴力、恐嚇強收保護費等不法犯行，拓展勢力範圍。計查扣新臺幣29萬7800元、第二級毒品安非命66.25克、咖啡包2包、債務人委託討債資料60份、幫派服幟1件、戶籍謄本8張、支票正本及影本共16張、債務委任契約書5張（空白4張、有委任人1張）、行動電話1批等證物，全案以組織犯罪、擄人勒贖、毒品、傷害、毀損及妨害自由等罪嫌送辦。

另刑警大隊與刑事局偵八大隊、新化分局、第四分局及少年警察隊共同於7月3日在台南市安平區嫌犯許姓犯嫌住處查獲第二級毒品製毒工廠，現場起獲甲基安非他命3大包（計76公克）、安非他命3小包（計3.50公克）、毒品吸食器大麻1包（含袋重1.29公克）、一粒眠1包（內含7顆、總毛重1.73公克）、感冒藥、麻黃素、偽麻黃素、防毒面具、脫水機、冰箱等製毒工具證物一批（計有36大項 122小項），初詢許嫌坦承經驗小型製毒工廠，自行製造安非它命毒品犯行不諱。

台南市警局長周幼偉表示，防疫新生活期間，警方將加強保障合法、取締非法並制裁暴力，對於街頭聚眾鬥毆情事，將強勢查處取締，聚眾暴力、槍枝零容忍，維護市民的生命安全責無旁貸，打擊不法沒有假期，讓民眾也能安心、放心，一起振興經濟。

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯