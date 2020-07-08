記帳士「假投資、真移民」媒介非法移民獲利上千萬　主嫌遭聲押獲准

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署6日指揮警方、調查站與移民署桃園專勤隊等單位持搜索票在蘆竹區查獲陳姓男子在內16名共犯到案，以虛設僑外投資公司為幌子，招攬有意留台越南籍外籍學生，以每人30萬元為代價媒介來台，再以就學轉為投資或應聘方式在台非法打工，檢警查出有合格記帳士身分的陳男以此方式牟取逾千萬元不法利益，全案依違反公司法等罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢將陳男向地院聲請羈押並凍結其金融帳戶不法所得160萬元獲准。

▲移民署北區事務大隊桃園專勤隊6日在桃檢指揮下在蘆竹區查獲陳姓記帳士涉嫌「假投資、真移民」，將陳等人移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署北區事務大隊桃園市專勤隊去年接獲檢舉指稱，桃園市蘆竹區某工廠疑似聘僱越南籍人士非法工作，經調查發現越籍男子以僑外投資身分在台居留，但卻在塑膠工廠從事勞務工作，經追查得知尚有不少外籍人士以此方式入境後從事非法工作，遂報請桃檢指揮偵辦。

桃園地檢署6日會同法務部調查局新北市調查處板橋調查站、桃園市警局蘆竹分局、北市府勞動力重建運用處、新北市勞工局與北區國稅局板橋分局等單位分持搜索票在北市、新北市與桃園市等7處執行搜索，同步查扣工商登記、會計資料、帳冊、金融帳戶、公司大小章等犯罪證物，拘提38歲陳姓男子與黃姓印尼籍配偶、14名越籍人士共16名共犯到案。

▲移民署北區事務大隊桃園專勤隊6日在桃檢指揮下在蘆竹區查獲陳姓記帳士涉嫌「假投資、真移民」，起出大批帳冊、公司大小章與工商登記等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊隊長荊少安指出，陳姓男子為合格執業記帳士，經常受託經辦國內公司稅務與會計業務，具備公司登記、稅籍申報等專業知識，但自2014年起接手家族顧問管理公司後，任命黃姓印尼籍配姊弟等人擔任公司董事或分公司經理人為幌子，取得在台居留權，陳男發現在台越南籍外籍學生學習結束後仍有繼續留台需求嗅得龐大商機，隨後在台虛設數家僑外投資公司，招攬有意留台越籍外籍生以每人30萬元代價，捏造不實董監事名冊與經理人在職證明，辦理公司變更、聘僱許可及居留申請，使無投資事實越籍學生，將就學居留轉為「投資」或「應聘」事由，實際從事經營小吃店、婚紗店等行業。

移民署調查，陳男除辦理越籍生所屬公司變更登記、稅務申報、健保轉換外，還指派員工取得移民專業人員資格與移民業務機構設立許可，提供居留申請「一條龍」服務，偵破此案則為移民署首次破獲國人以「假投資、真移民」方式之非法仲介集團案件，且犯罪地點遍布北台地區，粗估不法獲利逾千萬元，移民署桃園專勤隊偵訊後將陳男、黃姓配偶與14名越籍共犯，依違反公司法、商業會計法、稅捐稽徵法、偽造文書等罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢將陳男向桃園地方法院聲請羈押並凍結其金融帳戶不法所得160萬元獲准。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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