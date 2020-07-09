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頭份3.4億「慢行綠網」石頭塞滿溝　民代踢爆施工單位互踢皮球

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▲由內政部營建署補助的頭份竹南城市慢行綠網建置工程，遭民代踢爆水溝塞滿石塊還封蓋，下令整個挖開清除。（圖／許銑倫提供）

▲由內政部營建署補助的頭份竹南城市慢行綠網建置工程，遭民代踢爆水溝塞滿石塊還封蓋，下令整個挖開清除。（圖／黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

串聯苗栗縣頭份、竹南雙城的重要幹道中央路，在營建署補助下的「頭份竹南城市慢行綠網建置工程」，全長2.8公里，耗資將近3.4億元，期望打造成為全台公路的典範；但就在施工半年後，被民代踢爆水溝中竟然塞滿大大小小石塊，施工單位更是互推責任，也被要求將水溝蓋翻開，重新清除。

「漫步苗北雙城」頭份竹南城市慢行綠網建置工程，2020年1月動工，預計2021年1月中完工，工區涵蓋頭份市中央路與竹南鎮環市路二、三段，由內政部營建署「提升道路品質計畫亮點型」補助，總經費3.4億元，其中營建署補助3億、縣府負擔4091萬，以中央路作為綠網系統中樞，由點連成線建構全面性綠色網絡，形塑苗北雙城的門戶意象。

頭份市民代表許銑倫表示，7日一早無意間行經中央路與信義路口時，發現中央路排水溝施工工程已封蓋，臨時起意將水溝蓋翻起看看施工品質如何，結果竟然發現水溝裡面有許多大小施工剝落的石塊在水溝裡面並無清除乾淨，如果下大雨或是颱風天，後果不堪設想。

▲▼市民代表許銑倫要求工程單位立即將水溝蓋打開，馬上把堆積的石塊清除。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼市民代表許銑倫要求工程單位立即將水溝蓋打開，馬上把堆積的石塊清除。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼市民代表許銑倫要求工程單位立即將水溝蓋打開，馬上把堆積的石塊清除。（圖／記者黃孟珍翻攝）

許銑倫也強調，當下立即要求施工單位說明並清除，沒想到鋪設水溝蓋工程人員竟推卸責任￼，把責任都推給水溝施工人員，當下非常生氣，立即要求施工單位將水溝蓋翻起，並將水溝內所有石塊￼雜物清除乾淨￼，並要求再行會勘。

苗栗縣政府工務處也指出，已要求施工單位盡速清除堆積物，也督促施工單位加強自我管理，並且定期加強查驗，今後也會嚴格把關施工品質，讓附近居民和全體市民放心。

・狂掃爐烤牛排、螃蟹海鮮、哈根達斯

►苗栗男菸蒂丟水溝遭拍影片檢舉　正宮接罰單驚見「小三」入鏡崩潰抓狂

 
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