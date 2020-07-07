苗栗女駕駛超車失控撞爛路邊加水機　頭破血流還要賠40萬

▲林姓婦人超車不慎，失控撞上路邊加水機，造成車頭半毀，自己也送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名林姓婦人，6日下午開著銀色自小客車行經八德一路與信義路口時，欲閃避要右轉的娃娃車，一時將車頭偏向右邊，直接衝撞上前方路口擺設的2台加水機，造成林婦自己頭部撕裂傷及車頭半毀，更糟的是加水機2台約40萬元，業者也要向她索賠，至於後續賠償問題，還待釐清中。

警方調閱監視器後發現，林姓婦人行駛信義路往市區方向前進，就在八德一路口時，因前方1輛娃娃車速度較慢，眼見前方路口為綠燈，就準備從娃娃車右方加速超車，怎料娃娃車也準備右轉，林婦一時情急將車輛右偏閃避娃娃車，卻失控直直衝向對面路口擺放的2台加水機和隔壁夾娃娃機，不僅撞爛加水機，連自己車的車頭也撞半毀並送醫救治。

▲▼被撞毀的2台加水機約40萬元，業者也準備向林婦求償。（圖／記者黃孟珍翻攝）

加水站許姓業者也表示，6日下午5點多，朋友打電話告知這意外，趕緊衝到現場關心，看到才剛裝不久的加水機被撞爛當場傻眼，2台加水機約40萬元，也只能向林婦求償，至於相關的賠償責任，還待警方釐清中。

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