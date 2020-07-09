三倍「實體券」衝向千萬份　行政院掛保證加印「材料備齊」：一定領的到！





▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

三倍券即將在15日正式發放，截至9日一早，預購及綁定已經突破一千萬份，其中「實體券」部分超夯衝向千萬份。針對外界擔憂實體券會不會有「不夠」領的狀況？行政院發言人丁怡銘9日受訪時掛保證，材料都已經準備好了，「一定讓民眾領的到」。

針對外界關心，民眾對實體券的需求是否超出預期會有「不夠領」的情況，以及三倍實體券跟馬政府時代消費券的效果有何不同？丁怡銘表示，紙本券部分中央銀行已經備齊材料，加印視情況評估，「不會讓民眾領不到」。

丁怡銘指出，三倍券銀行推加碼，數位券的沒有因為第二輪紙本券開放而減少，人民不用擔心一定領的到，至於多少人領實體券、數位券都跟振興效果沒有關聯，因為只要大家都願意領券、廠商願意加碼，都可以達到振興經濟的效果。

丁怡銘強調，這次設計三倍券，除了政府出兩千元、民眾出一千，還有弱勢族群由政府直接出一千外，包含地方政府、企業、小店家都有比上次消費券實施更大幅度的加碼，做到更大刺激的效果，相信三被券在15日正式實施後效果會更好。

丁怡銘重申，「加印的部分會看狀況加印，材料都準備好了，包裝運送都有規劃，民眾不用擔心，一定領的到。」