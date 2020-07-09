國外疫情仍嚴峻！蘇貞昌：兩週內提追加紓困特別預算





▲行政院會後記者會，行政院發言人丁怡銘。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，行政院長蘇貞昌9日在院會中指出，國外疫情仍相當嚴峻，要求副院長等協調各部會，即刻盤點持續受創產業的需求，兩週內提追加紓困特別預算。

蘇貞昌表示，國內已連續87天本土零確診，從6月7日擴大鬆綁防疫措施以來，也已滿一個月了，但全球疫情卻仍持續升溫，截至昨天，全球確診人數已突破1千1百萬人、死亡超過54萬人，近期許多國家更明顯出現第二波疫情，整體而言，國外疫情仍相當嚴峻。

蘇貞昌指出，在疫情毫無緩解的情況下，預料全球經濟將持續受到衝擊，多數國家均陷入負成長，貿易動能也持續低迷，各國為挽救其經濟與失業問題，近期也都紛紛再度擴大追加預算，例如日本在6月中提出約新台幣8.8兆、史上最大規模的追加預算，美國更提出高達30兆新台幣的激勵方案，英國也計畫再加碼1.2兆新台幣救經濟。

蘇貞昌請副院長、秘書長協同主計長，協調各部會，即刻盤點持續受創產業的需求，務實籌編追加紓困特別預算，於兩週後在院會中提出，送請立法院審議。他強調，除了將艱困產業所需的員工薪資及營運資金補貼持續納編，另在防疫方面也不可鬆懈，有關防疫物資、疫苗採購及研發等經費，也都要一併納入。