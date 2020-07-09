紓困現金已發922億467萬人受惠　預估「下半年起經濟漸回升」





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國發會9日在行政院會中向院長蘇貞昌呈報「國內外經濟情勢」。國發會指出，截至7月1日，政府針對紓困已經發放超過922億元現金，超過467萬人受惠，經濟方面預估下半年起可以漸次回升。

國發會表示，國內經濟部分，政府紓困措施即時到位，有效減緩疫情衝擊，發揮支持經濟、穩定就業的效果。截至7月1日紓困結果，現金發放922億元、嘉惠近467萬人；融資貸款已核准1.32兆元、紓困約116萬戶，並協助約579萬個個人、家庭、業者減輕負擔。

主計總處估計2020年第1季經濟成長率為1.59％，且隨著6月7日起擴大鬆綁防疫規範，國內需求逐漸回穩，預期台灣經濟可望在第2季落底，下半年起漸次回升。

國發會指出，隨著國內疫情趨緩，消費人潮回流，企業對未來景氣看法改善，政府將全面啟動振興措施，包括落實推動三倍券、促進國內旅遊、活絡商圈等，並加速公共建設執行、投資台灣三大方案等，以有效提振內需，全力振興國內經濟。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，在疫情毫無緩解的情況下，預料全球經濟將持續受到衝擊，多數國家均陷入負成長，貿易動能也持續低迷，各國為挽救其經濟與失業問題，近期也都紛紛再度擴大追加預算，例如日本在6月中提出約新台幣8.8兆、史上最大規模的追加預算，美國更提出高達30兆新台幣的激勵方案，英國也計畫再加碼1.2兆新台幣救經濟。

蘇貞昌指出，由於之前政府努力、人民支持、超前部署，紓困措施及時到位，2個多月左右的時間，總計紓困了超過1,200萬人，如國發會龔主委所說政府補助4成薪的人數達到每個月76萬人，倘無補助而成為失業人口，失業率一定大幅往上衝高，所以雖然辛苦，但這真的協助許多民眾，也挽救相當多家庭。

蘇貞昌說，解封以來已明顯看到消費人潮出現，許多內需產業也逐漸在回溫當中，但在武漢肺炎疫苗開發出來前，國際間的人流往來，仍然具有相當風險，經貿情勢也充滿高度不確定性。

蘇貞昌強調，國家經費總是有限，各部會態度非常積極，要把錢用在刀口上，請各部會共體時艱，一體把整個預算籌編好，政府一定會扛起責任，一方面協助已逐漸好轉的產業，轉骨升級，一方面也要對還陷在困境中的產業，持續協助，請各部會通力合作，一起努力。