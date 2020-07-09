新竹東門市場歌手進駐來開音樂趴　三倍券優惠500元當600花



▲新竹市東門市場「放大」三倍券，多家攤商推出優惠，包含使用200元3倍劵可買240元餐飲，或用500元3倍劵換到600元等。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市東門市場「放大」三倍券，創意料理「享初」、港市飲茶「東門旺角」、小吃攤「東門米粉攤」等30幾家攤商推出優惠，包含使用200元3倍劵可買240元餐飲，或用500元3倍劵換到600元等。另外，18日還有不插電演唱會，當天民眾凡消費滿300元即可兌換限量提袋。

▲除了三倍券優惠，還有歌手現場駐唱等系列限定活動，歡迎民眾一起來「懂吃」。

產發處表示，搭配三倍券使用期程，東門市場30多個店家都推出優惠組合餐飲，例如肆爺炒泡麵、壽司店八庵魚河岸一代目、東門燒肉霸、Coffee SHOP咖啡夏、享初等店家，都可以用500元可換到600元餐飲，活動將持續至年底。



另外，慶祝活動開跑，東門市場下周六（18日）五點半到八點將舉辦「懂吃懂吃之夜」，當晚更邀請新竹在地客家樂團「黃子軒與山平快」不插電演出、歌手「張甯」自彈自唱，不僅可享受音樂，在地店家還將介紹拿手好菜，民眾也能上台玩遊戲，有機會獲得店家美食兌換券。



產發處補充，18日、19日民眾凡消費滿300元即可兌換限量提袋，民眾當天憑「東門懂吃集章卡」，到指定30多個店家消費滿百元，即可獲戳章一枚，集滿三個戳章，就能兌換限量東門吃貨時尚提袋，更多資訊將公告於「新竹市新鮮事」粉絲專頁，分享優惠，就可以抽總價值1萬多元的美食兌換券帶回家。



產發處長張力可表示，東門市場巷弄典藏美食林立，吃飯皇帝大！東門市場號召所有吃貨前來挑戰挑剔味蕾，一定能挑起懂精打細算、懂享受夜晚的吃貨食慾，大家聚的不是餐，是歡聚在一起的夜晚。

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