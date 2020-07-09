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台南爭取前瞻計畫2億　以海綿城市概念打造道路優質環境

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▲和順公園遊樂區部分會加入一部份特色公園的設計，就是沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲和順公園遊樂區部分會加入一部份特色公園的設計，就是沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

打造台南以人為本的友善幸福城市，台南市長黃偉哲帶領市政團隊再度爭取前瞻計畫經費近2億元，全部用來投入台南市路平專案政策，進行海安路及公園南路道路優質化工程，黃偉哲與工務局長蘇金安親臨現場視察，市議員邱莉莉、陳怡珍亦到場關切工程進度。

▲和順公園遊樂區部分會加入一部份特色公園的設計，就是沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南路平專案除強化道路品質外，更希望營造優質生活品質，所以道路整建還包含整合改善人行道、分隔島、路燈及周邊公園，市府團隊秉持打造以人為本的優質友善環境，及低碳永續的設計手法，營造市民有感的幸福空間。

海安路（和緯路至中華北路）道路改善工程，長度約990公尺，工程經費8655萬元；公園南路（西門路至海安路）道路改善工程，長度約450公尺，工程經費7650萬元。兩項工程均於今年2月中旬進場施作，預計今年12月年底前完工通車。

▲和順公園遊樂區部分會加入一部份特色公園的設計，就是沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，公園南路往北銜接海安路通達中華北路，可通往安平區、安南區、永康交流道；海安路往南接夏林路、永成路，通過中華南路可上台86快速道路；往北接中華北路。這2條路南北串連，扮演著貫穿市中心四通八達的重要經濟要道。此外，公園南路鄰近台南公園、火車站；海安路上有全國著名的花園夜市等，也是發展觀光的重要區域。道路兩旁更是大樓林立，人口眾多。

▲和順公園遊樂區部分會加入一部份特色公園的設計，就是沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因應城市硬體建設與軟實力的發展，市府要打造海安路、公園南路以人為本的道路優質環境。海安路（和緯路至中華北路）及公園南路（西門路至海安路）道路改善工程，施作工項包括更新人行道與通學道、路側溝板更新、更新分隔島緣石、遷移電箱增設共桿路燈號誌、道路鋪面、植栽綠美化等。

▲和順公園遊樂區部分會加入一部份特色公園的設計，就是沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府工務局以海綿城市概念設計，打造優質道路環境，並綠美化成以人為本的人行道。

此外，為建置友善無障礙通行，工務局將既有人行道重新打造，以海綿城市概念設計，整體採透水鋪面設計，挹注地下水資源，並設置庇護綠帶保護用路人安全、建置導盲系統等，讓路口更人性化，創造優質人本環境；同時結合營建署推廣節能減碳資源再利用觀念，以冷拌再生瀝青試用於道路底層，改善沉痾回收瀝青去化問題，並建置智慧路燈，立下台南市智慧城市里程碑。

工務局指出，在這次前瞻計畫的路平案中，尚有包括和順公園的整修，尤其遊樂區部分會加入一部分特色公園的設計，就是沙坑恐龍和恐龍蛋洗手台。

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